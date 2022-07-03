США оплатят программы VPN для россиян
Фонд открытых технологий (OTF), поддерживаемый правительством США, выплатит деньги американским компаниям, бесплатно предоставляющим россиянам программы VPN
Об этом пишет Deutsche Welle.
Это сделают для того, чтобы граждане РФ могли обойти цензуру и получить доступ к независимым медиа.
Использование в России технологий, позволяющих обходить блокировку сайтов, резко выросло после начала широкомасштабного вторжения РФ в Украину в феврале.
По данным OTF, несколько миллионов человек в России используют VPN от компаний Lantern, Psiphon и nthLink.
- 8 июня эстонское интернет-издание "Можем объяснить" сообщило, что за время масштабной войны РФ потратила более 1 млрд руб. на VPN-сервисы для обхода санкций, которые сама и ввела.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
34.48
Покупка 34.48Продажа 35.2
-
EUR
Покупка 35.76Продажа 36.88
- Актуальное
- Важное