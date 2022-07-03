Об этом пишет Deutsche Welle.

Это сделают для того, чтобы граждане РФ могли обойти цензуру и получить доступ к независимым медиа.

Использование в России технологий, позволяющих обходить блокировку сайтов, резко выросло после начала широкомасштабного вторжения РФ в Украину в феврале.

По данным OTF, несколько миллионов человек в России используют VPN от компаний Lantern, Psiphon и nthLink.

8 июня эстонское интернет-издание "Можем объяснить" сообщило, что за время масштабной войны РФ потратила более 1 млрд руб. на VPN-сервисы для обхода санкций, которые сама и ввела.

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