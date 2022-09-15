Об этом сообщает CNN со ссылкой на собственные источники.

Официальные лица США в целом рассматривают недавнюю активность Украины как доказательство того, что типы оружия и разведывательные данные, которые Запад предоставляет Украине в последние месяцы, были достаточно эффективными. Некоторые чиновники предостерегают, что рано называть стремительное контрнаступление в Украине поворотным пунктом в войне, потому что Россия далеко не исчерпала своих военных возможностей.

Недавно Украина попросила у США дальнобойные ракетные системы ATACMS, но некоторые официальные лица не верят, что ситуация на фронте изменилась настолько, чтобы оправдать резкое изменение стратегии.

То есть, в настоящее время США не склонны оказывать украинским силам армейские тактические ракетные системы дальнего радиуса действия, также известные как ATACMS.

Правда, подчеркивают источники CNN, некоторые американские военные чиновники также признали, что системы, которые считаются слишком эскалационными, как, например, самолеты F-16, в конце концов могут быть предоставлены Украине. Но эти же источники предупреждают, что такое решение является, вероятно, вопросом далекого будущего и не связано с недавними успехами Украины.

15 сентября россияне снова ударили ракетами по Кривому Рогу.

Германия предоставит Украине еще два РСЗО Mars II и 50 бронеавтомобилей Dingo, в которых ранее отказала.

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