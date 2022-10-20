США оказывает давление на Турцию, заставляя ее придерживаться санкций против Кремля
Помощник министра финансов США Элизабет Розенберг во главе американской делегации на этой неделе обсудила с властями Турции соблюдение санкций против России
Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
"Это стало очередным шагом Запада для давления на Анкару, чтобы она заняла более жесткую линию по отношению к Москве", — отмечает агентство.
Кроме того, делегация США провела встречи с главой Центробанка Турции и представителями бизнес-групп в Анкаре и Стамбуле.
- Напомним, в Белом доме отреагировали на объявление РФ военного положения в аннексированных районах Украины, назвав его отчаянным шагом.
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