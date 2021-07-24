США окажут Афганистану военную помощь на $3,3 млрд

Об этом сообщает официальный сайт Белого дома .

Отмечается, что Джо Байден провел телефонный разговор с президентом Афганистана Ашрафом Гани. Во время беседы президент США подтвердил готовность продолжить поддержку афганских сил безопасности - на эти цели в 2022-м финансовом году администрация запросила у Конгресса $3,3 млрд.

Джо Байден пообещал, что США продолжат оказывать поддержку афганским силам безопасности в сфере самообороны. На 2022-й финансовый год на эти цели будет просить у Конгресса выделить $3,3 млрд. Из них $1 млрд - на обеспечение ВВС Афганистана, $1 млрд - на поставку афганским силам топлива и боеприпасов, $700 млн - на зарплату афганским военнослужащим. Президент также просит дополнительно $364 млн на развитие и другую негуманитарную помощь.

6 июля военные США покинули авиационную базу Баграм в Афганистане.

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