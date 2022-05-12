США ограничили передачу Украине разведданных о высшем военном командовании РФ, - Washington Post
Соединенные Штаты ограничили передачу Украине разведывательных данных о чиновниках российской армии и целях на территории страны-агрессора
Об этом сообщает Washington Post .
Источники издания в высших украинских и американских политических кругах отмечают, что США предпочитают не предоставлять детальную информацию, которая помогла бы уничтожить представителей российского командования. В эту категорию попадают, в частности, начальник генштаба вооруженных сил РФ Валерий Герасимов и министр обороны Сергей Шойгу.
Кроме того, ограничения касаются информации, которая может помочь Украине атаковать российские цели за пределами Украины.
WP предполагает, что на такие шаги Вашингтон пошел, чтобы у Москвы не было оснований считать США стороной атак, которые Украина может совершать на территории России.
- 5 мая сообщалось, что Соединенные Штаты предоставили Украине разведывательные данные, которые помогли ликвидировать многих российских генералов .
- 6 мая газета New York Times написала, что потопить крейсер "Москва" украинским военным помогли американские разведданные .
- 7 мая телеканал NBC сообщил, что президент США Джо Байден назвал контрпродуктивными обнародованную в СМИ информацию о разведывательных данных, которые Вашингтон предоставляет Украине.
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