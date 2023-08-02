США официально пригласили в Вашингтон новоназначенного главу МИД Китая
США официально пригласили новоназначенного главу китайского министерства иностранных дел Вана И - прибыть с визитом в Вашингтон
Об этом информирует Reuters , ссылаясь на заявление представителя Государственного департамента США Мэтью Миллера.
Приглашение Вану И передали во время встречи в Вашингтоне помощника госсекретаря США по делам Восточной Азии и Тихого океана Дэниела Критенбринка с директором Департамента Северной Америки и Океании МИД Китая Ян Тао.
Представитель посольства Китая в Вашингтоне заявил, что во время встречи между сторонами состоялся "откровенный, углубленный и конструктивный обмен мнениями по китайско-американским отношениям, а также глобальным и региональным вопросам, представляющим взаимный интерес".
США назвали разговор во время встречи "откровенным, содержательным и продуктивным". Там она отметила, что она является "частью постоянных усилий, направленных на поддержание открытости каналов связи и ответственного управления двусторонними отношениями".
Пока неизвестно, приняла ли китайская сторона приглашение, однако в США надеются, что визит все же состоится.
"Мы, безусловно, ожидаем, что они примут это приглашение и мы ожидаем, что эта поездка состоится, но мы еще не запланировали дату", - сказал Миллер.
- 25 июля главу китайского министерства иностранных дел Цинь Гана уволили с должности после месячного отсутствия в публичном пространстве. На его место назначили Вана И, ранее находившегося на этом посту с марта 2013 по декабрь 2022 года.
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