США официально одобрили первую партию танков Abrams для отправки в Украину
Первую партию танков Abrams, которые США предоставляют Украине, одобрили для отправки. Танки должны прибыть в Украину в начале осени
Как сообщает CNN, об этом заявил в понедельник 7 августа начальник отдела закупок армии Дуг Буш.
"Теперь танки должны попасть в Европу, а затем в Украину вместе со всеми идущими с ними вещами: боеприпасы, запасные части, топливное оборудование, ремонтные средства. Это не только танки, это полный пакет, который идет с ними. Это все еще в процессе", – сказал Дуг Буш журналистам во время брифинга.
- Соединенные Штаты Америки начали обучение украинцев на танках Abrams в мае в Германии. Для этого из США прибыли танки М1 Abrams, предназначенные сугубо для тренировок, а не для отправки в Украину.
- Тогда же в мае министр обороны США Ллойд Остин сообщал, что Соединенные Штаты передадут Украине танки Abrams в начале осени 2023 года. "Абрамсы", предусмотренные для Украины (31 танк), в течение нескольких месяцев проходили ремонт и подготовку. В эти выходные упомянутые танки официально одобрили для передачи.
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