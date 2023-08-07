Как сообщает CNN, об этом заявил в понедельник 7 августа начальник отдела закупок армии Дуг Буш.

"Теперь танки должны попасть в Европу, а затем в Украину вместе со всеми идущими с ними вещами: боеприпасы, запасные части, топливное оборудование, ремонтные средства. Это не только танки, это полный пакет, который идет с ними. Это все еще в процессе", – сказал Дуг Буш журналистам во время брифинга.