США одобрили продажу Польши 96 вертолетов Apache на $12 млрд
Конгресс дал "зеленый свет" для продажи, и Польша получит 96 ударных вертолетов AH-64E Apache от производителя Boeing: сумма сделки на $12 млрд
Об этом пишет агентство France-Presse.
По сообщению госдепартамента, конгресс дал "зеленый свет" для продажи, и Польша получит 96 ударных вертолетов AH-64E Apache от производителя Boeing.
Конгресс имеет право пересмотреть и заблокировать соглашение о вертолетах, но возражений не ожидается.
В прошлом году Польша решила искать Apache для замены устаревшего парка вертолетов советских времен.
Продажи "улучшат способность Польши противостоять текущим и будущим угрозам, обеспечив надежные силы, способные сдерживать противников и участвовать в операциях НАТО", говорится в заявлении госдепартамента.
В январе Польша объявила, что в этом году планирует потратить четыре процента валового внутреннего продукта на оборону, что значительно превышает цели НАТО в два процента.
Война в Украине укрепила отношения между Соединенными Штатами и Польшей. В заявлении госдепартамент назвал Польшу "силой политической стабильности и экономического прогресса в Европе".
- 5 мая стало известно, что США предоставят Польше 8 Apache по собственным запасам – еще до подписания контракта на закупку почти сотни таких вертолетов.
- 13 августа министр обороны Польши заявил , что Apache будут патрулировать границу с Беларусью, но еще ожидается согласование конгресса США на их выделение.
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