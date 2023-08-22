США одобрили продажу Польши 96 вертолетов Apache на $12 млрд

Об этом пишет агентство France-Presse.

По сообщению госдепартамента, конгресс дал "зеленый свет" для продажи, и Польша получит 96 ударных вертолетов AH-64E Apache от производителя Boeing.

Конгресс имеет право пересмотреть и заблокировать соглашение о вертолетах, но возражений не ожидается.

В прошлом году Польша решила искать Apache для замены устаревшего парка вертолетов советских времен.

Продажи "улучшат способность Польши противостоять текущим и будущим угрозам, обеспечив надежные силы, способные сдерживать противников и участвовать в операциях НАТО", говорится в заявлении госдепартамента.

В январе Польша объявила, что в этом году планирует потратить четыре процента валового внутреннего продукта на оборону, что значительно превышает цели НАТО в два процента.

Война в Украине укрепила отношения между Соединенными Штатами и Польшей. В заявлении госдепартамент назвал Польшу "силой политической стабильности и экономического прогресса в Европе".