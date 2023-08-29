США одобрили продажу крылатых ракет большой дальности Японии
Правительство США одобрило потенциальную продажу Японии крылатых ракет воздушного базирования большой дальности и соответствующего оборудования на 104 млн долларов
Об этом сообщает Агентство сотрудничества в области оборонной безопасности США.
"Государственный департамент принял решение, одобрив возможные иностранные военные продажи правительства Японии совместных ракет противостояния "воздух-земля" с расширенной дальностью (JASSM-ER) и связанного с ними оборудования ориентировочной стоимостью 104 миллиона долларов. Агентство сотрудничества в области оборонной безопасности предоставило необходимую сертификацию, сообщив Конгресс об этой возможной продаже сегодня", - говорится в заявлении.
Японское правительство просит купить пятьдесят ракет класса "воздух-земля" AGM-158B/B-2 и приемники JASSM для системы GPS, ракеты для обучения и контейнеры для ракет, а также различное оборудование, боеприпасы, запасные части, материалы для интеграции и тестирование, обучение персонала. Они хотят получить от США программное обеспечение, документацию секретного и несекретного уровня, доставку, услуги правительства и подрядчиков по инженерии, технике, логистике, также исследования и опросы, необходимые для логистики и программ. Приблизительная стоимость этого составляет 104 миллиона долларов.
"Эта продажа поддержит внешнеполитические и цели национальной безопасности Соединенных Штатов путем повышения безопасности главного союзника, являющегося силой политической стабильности и экономического прогресса в Индо-Тихоокеанском регионе. Предложенная продажа улучшит способность Японии противостоять текущим и будущим угрозам, обеспечивая возможности противостояния с помощью передовых ударных систем большой дальности для применения на истребителях воздушных сил самообороны Японии (JASDF), включая, но не ограничиваясь ими, F-15J", – объясняют в агентстве.
Сообщается, что эта продажа не сделает Японию более сильной или более слабой по сравнению с другими странами в регионе. Lockheed Martin, компания из Флориды, будет продавать это оборудование.
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- Приблизительно 25 августа США, Австралия, Япония и Филиппины провели совместные военно-морские учения в Южнокитайском море.
- Также Штаты подтвердили свою поддержку процессу сброса очищенной радиоактивной воды с разрушенной японской атомной электростанции в Фукусиме, назвав его безопасным и прозрачным.
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