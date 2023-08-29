США одобрили продажу крылатых ракет большой дальности Японии

Об этом сообщает Агентство сотрудничества в области оборонной безопасности США.

"Государственный департамент принял решение, одобрив возможные иностранные военные продажи правительства Японии совместных ракет противостояния "воздух-земля" с расширенной дальностью (JASSM-ER) и связанного с ними оборудования ориентировочной стоимостью 104 миллиона долларов. Агентство сотрудничества в области оборонной безопасности предоставило необходимую сертификацию, сообщив Конгресс об этой возможной продаже сегодня", - говорится в заявлении.

Японское правительство просит купить пятьдесят ракет класса "воздух-земля" AGM-158B/B-2 и приемники JASSM для системы GPS, ракеты для обучения и контейнеры для ракет, а также различное оборудование, боеприпасы, запасные части, материалы для интеграции и тестирование, обучение персонала. Они хотят получить от США программное обеспечение, документацию секретного и несекретного уровня, доставку, услуги правительства и подрядчиков по инженерии, технике, логистике, также исследования и опросы, необходимые для логистики и программ. Приблизительная стоимость этого составляет 104 миллиона долларов.

"Эта продажа поддержит внешнеполитические и цели национальной безопасности Соединенных Штатов путем повышения безопасности главного союзника, являющегося силой политической стабильности и экономического прогресса в Индо-Тихоокеанском регионе. Предложенная продажа улучшит способность Японии противостоять текущим и будущим угрозам, обеспечивая возможности противостояния с помощью передовых ударных систем большой дальности для применения на истребителях воздушных сил самообороны Японии (JASDF), включая, но не ограничиваясь ими, F-15J", – объясняют в агентстве.

Сообщается, что эта продажа не сделает Японию более сильной или более слабой по сравнению с другими странами в регионе. Lockheed Martin, компания из Флориды, будет продавать это оборудование.