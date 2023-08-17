США одобрили продажу Израилем противоракетной системы Arrow 3 Германии
Соединенные Штаты Америки одобрили продажу Германии Израилем своей системы противоракетной обороны Arrow 3, которая может уничтожать баллистические ракеты за пределами атмосферы
Об этом сообщает Jerusalem Post со ссылкой на министра обороны Израиля Йоава Галанта, руководителя министерства обороны Эяля Замира и главу управления оборонных исследований и разработок Дэниеля Голда.
Система Arrow 3 является частью многоуровневой системы ПРО Израиля против Ирана, Хезболлы и других. Она использует метод "попасть - убить" для перехвата вражеских ракет. Соглашение оценивается в 4,3 млрд долларов.
Сообщается, что это будет рекордное оборонное соглашение Израиля в истории.
Израиль и Германия подпишут письмо-обязательство, чтобы официально утвердить соглашение, и используют уже выделенные 600 млн долларов для начала проекта. Затем Израиль, Германия и IAI уточнят детали соглашения и получат необходимые парламентские разрешения.
Полный договор планируется подписать до конца 2023 года.
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