США одобрили продажу Израилем противоракетной системы Arrow 3 Германии

Об этом сообщает Jerusalem Post со ссылкой на министра обороны Израиля Йоава Галанта, руководителя министерства обороны Эяля Замира и главу управления оборонных исследований и разработок Дэниеля Голда.

Система Arrow 3 является частью многоуровневой системы ПРО Израиля против Ирана, Хезболлы и других. Она использует метод "попасть - убить" для перехвата вражеских ракет. Соглашение оценивается в 4,3 млрд долларов.

Сообщается, что это будет рекордное оборонное соглашение Израиля в истории.

Израиль и Германия подпишут письмо-обязательство, чтобы официально утвердить соглашение, и используют уже выделенные 600 млн долларов для начала проекта. Затем Израиль, Германия и IAI уточнят детали соглашения и получат необходимые парламентские разрешения.

Полный договор планируется подписать до конца 2023 года.