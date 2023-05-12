США одобрили продажу Германии вертолетов Chinook на $8,5 млрд

Об этом сообщает Агентство Пентагона по сотрудничеству в области безопасности и обороны .

В прошлом году Германия в рамках модернизации своих вооруженных сил объявила о намерении приобрести 60 тяжелых вертолетов Chinook. Целью такого решения стало желание заменить парк устаревших вертолетов CH-53.

В пакет, одобренный Госдепом США, кроме вертолетов, входят 140 двигателей Т-55-ГА-714А (120 установленных, 20 запасных), системы предупреждения о ракетном нападении, транспондерах, навигационных системах. Также пакет включает в себя радиостанции, приборы ночного видения, техническую поддержку и ряд других модификаций и сопутствующего оборудования для вертолетов.

"Эта предложенная продажа поддержит внешнюю политику и национальную безопасность Соединенных Штатов путем повышения безопасности члена НАТО, являющегося важной силой политической и экономической стабильности в Европе", - говорится в сообщении.

Также отмечают, что Германия планирует использовать вертолеты Chinook для усиления обороны своей страны и сдерживания региональных угроз. В то же время отмечают, что эта продажа не изменит основной военный баланс в регионе и не окажет негативного влияния на готовность обороны США.

Основным подрядчиком выступит Boeing Helicopter Company, расположенный в Филадельфии, штат Пенсильвания.

Пока не сообщается, подписали ли страны контракт о продаже вертолетов и завершили ли они переговоры. Также ожидается, что на поставки этих вертолетов уйдет от 3 до 5 лет.