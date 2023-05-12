США одобрили продажу Германии вертолетов Chinook на $8,5 млрд
Государственный департамент США разрешил потенциальную продажу Германии вертолетов CH-47F Chinook и сопутствующего оборудования к ним на общую сумму 8,5 млрд долларов
Об этом сообщает Агентство Пентагона по сотрудничеству в области безопасности и обороны .
В прошлом году Германия в рамках модернизации своих вооруженных сил объявила о намерении приобрести 60 тяжелых вертолетов Chinook. Целью такого решения стало желание заменить парк устаревших вертолетов CH-53.
В пакет, одобренный Госдепом США, кроме вертолетов, входят 140 двигателей Т-55-ГА-714А (120 установленных, 20 запасных), системы предупреждения о ракетном нападении, транспондерах, навигационных системах. Также пакет включает в себя радиостанции, приборы ночного видения, техническую поддержку и ряд других модификаций и сопутствующего оборудования для вертолетов.
"Эта предложенная продажа поддержит внешнюю политику и национальную безопасность Соединенных Штатов путем повышения безопасности члена НАТО, являющегося важной силой политической и экономической стабильности в Европе", - говорится в сообщении.
Также отмечают, что Германия планирует использовать вертолеты Chinook для усиления обороны своей страны и сдерживания региональных угроз. В то же время отмечают, что эта продажа не изменит основной военный баланс в регионе и не окажет негативного влияния на готовность обороны США.
Основным подрядчиком выступит Boeing Helicopter Company, расположенный в Филадельфии, штат Пенсильвания.
Пока не сообщается, подписали ли страны контракт о продаже вертолетов и завершили ли они переговоры. Также ожидается, что на поставки этих вертолетов уйдет от 3 до 5 лет.
- 3 мая Госдеп США одобрил возможную продажу правительства Латвии морских ударных ракетных комплексов береговой обороны и связанного с ним оборудования.
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