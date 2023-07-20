США одобрили продажу Германии около 1 тысячи ракет AMRAAM почти на $3 млрд
Соединенные Штаты утвердили продажу Германии около тысячи ракет средней дальности AMRAAM на сумму $2,9 млрд
Об этом сообщает пресс-служба Агентства по сотрудничеству в области безопасности Минобороны США.
Германия намерена приобрести 969 ракет средней дальности класса "воздух-воздух" AIM-120C-8 Advanced Medium-Range Air-to-Air Missiles (AMRAAM) и сопутствующего оборудования.
Сообщается, что в пакет оборудования, в частности, вошли радары наведения AMRAAM C8, обучающие ракеты AIM-120 и устройства защиты связи. Основным поставщиком ракет и дополнительного оборудования компания Raytheon.
AMRAAM – это ракеты класса "воздух-воздух" средней дальности. Они являются основным вооружением истребителей F-15C, F-15E, F-16, F/A-18C/D, F/A-18E/F, F-22. В зависимости от модификации стоимость одной ракеты варьируется в пределах от 1,2 млн до 1,9 млн долларов.
- Напомним, 19 июля министерство обороны США объявило о предоставлении Украине нового пакета военной помощи, включающего в частности боеприпасы и средства противовоздушной обороны, которые Пентагон назвал "критически важными".
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