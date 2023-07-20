Об этом сообщает пресс-служба Агентства по сотрудничеству в области безопасности Минобороны США.

Германия намерена приобрести 969 ракет средней дальности класса "воздух-воздух" AIM-120C-8 Advanced Medium-Range Air-to-Air Missiles (AMRAAM) и сопутствующего оборудования.

Сообщается, что в пакет оборудования, в частности, вошли радары наведения AMRAAM C8, обучающие ракеты AIM-120 и устройства защиты связи. Основным поставщиком ракет и дополнительного оборудования компания Raytheon.

AMRAAM – это ракеты класса "воздух-воздух" средней дальности. Они являются основным вооружением истребителей F-15C, F-15E, F-16, F/A-18C/D, F/A-18E/F, F-22. В зависимости от модификации стоимость одной ракеты варьируется в пределах от 1,2 млн до 1,9 млн долларов.