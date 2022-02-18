США одобрили продажу 250 танков Abrams Польши

Об этом сообщил министр обороны Польши Мариуш Блащак.



"Очень важная новость для безопасности Польши. Госдепартамент одобрил продажу 250 танков Abrams в самой современной версии M1A2 SEPv3. Это очень важное усиление нашей обороноспособности и один из важнейших контрактов на вооружение в истории Польши", - написал министр.