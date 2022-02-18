США одобрили продажу 250 танков Abrams Польши
Госдепартамент США одобрил продажу 250 танков Abrams для усиления обороноспособности Польши
Об этом сообщил министр обороны Польши Мариуш Блащак.
"Очень важная новость для безопасности Польши. Госдепартамент одобрил продажу 250 танков Abrams в самой современной версии M1A2 SEPv3. Это очень важное усиление нашей обороноспособности и один из важнейших контрактов на вооружение в истории Польши", - написал министр.
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