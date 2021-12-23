США одобрили препарат "Паксловид" от Pfizer для лечения коронавируса
В США регуляторы здравоохранения разрешили выпускать и употреблять таблетки "Паксловид" компании Pfizer для лечения COVID-19
Об этом пишет АР.
Управление по контролю за продуктами и лекарствами одобрило использование таблеток от Pfizer для взрослых и детей от 12 лет, имеющих ранние симптомы инфицирования коронавирусом. "Паксловид" эффективен при употреблении в течение пяти дней после появления признаков заболевания.
По словам регулятора здравоохранения, таблетки Pfizer показали почти 90% эффективности в предотвращении летальных случаев людей из групп риска и госпиталей.
"Эффективность высокая, побочные эффекты низкие при пероральном применении. Вы видите на 90% снижение риска госпитализации и смерти в группе высокого риска - это потрясающе", - подчеркнул доктор Грегори Поланд из клиники Майо в США.
Лекарственное средство Паксловид является самым быстрым методом преодоления коронавируса на ранней стадии.
Сейчас у Pfizer есть 180 тыс. курсов лечения по всему миру. В 2022 году компания собирается выпустить 80 млн курсов по контрактам с Британией, Австралией и другими странами мира.
Издание отмечает, что ожидается, что вскоре будет одобрено и противовирусное средство от Merck.
- Напомним, Украина подписала договор с компанией Pfizer на закупку таблеток "Паксловид" от коронавируса
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