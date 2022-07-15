США одобрили помощь Украине в $1 млрд, заложенную в оборонный бюджет на 2023 год
США одобрили помощь Украине в $1 млрд, заложенную в оборонный бюджет на 2023 год
Об этом сообщают руководитель Офиса Президента Андрей Ермак и журналист Остап Ярыш.
Конгрессмены одобрили помощь Украине в $1 млрд, заложенную в оборонный бюджет на 2023 год. Из них $1 млрд уйдет на обеспечение безопасности Украины – это на 700 млн больше, чем в бюджете на 2022 год.
Также была одобрена поправка о выделении $100 млн для программы тренировки украинских пилотов на американских самолетах.
Кроме этого, в законопроекте прописаны процедуры надзора и аудита за использованием помощи Украине, а также отчет перед Конгрессом каждые 6 месяцев. В документе заложена необходимость ежеквартальных брифингов по усилиям по пополнению и восстановлению запасов тактических ракет, предоставленных Украине США, союзниками и партнерами.
Чтобы закон вступил в силу, его должен принять Сенат и подписать президент США. Сенат может согласовать его в ближайшее время.
- 15 июля посол США Бриджит Бринк сравнила российские удары по Украине со зверствами нацистов в Бабьем Яру и призвала мир помочь Украине защититься от них.
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