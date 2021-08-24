США одобрили полноценное использование вакцины Pfizer от COVID-19
Федеральная администрация США по контролю над продуктами питания и лекарствами (FDA) предоставила полное одобрение вакцины производства Pfizer от коронавируса для лиц старше 16 лет
Об этом сообщает Голос Америки .
До этого вакцину использовали в рамках разрешения в чрезвычайных условиях пандемии.
В FDA заявили, что вакцина соответствует стандартам безопасности, эффективности и качества производства.
"Хотя миллионы людей безопасно получили прививки от COVID-19, нам известно, что для некоторых одобрение вакцины может дополнительно усилить доверие к прививке", - заявила представительница FDA Дженет Вудкок.
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