США одобрили полноценное использование вакцины Pfizer от COVID-19

Об этом сообщает Голос Америки .

До этого вакцину использовали в рамках разрешения в чрезвычайных условиях пандемии.

В FDA заявили, что вакцина соответствует стандартам безопасности, эффективности и качества производства.

"Хотя миллионы людей безопасно получили прививки от COVID-19, нам известно, что для некоторых одобрение вакцины может дополнительно усилить доверие к прививке", - заявила представительница FDA Дженет Вудкок.