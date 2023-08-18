США одобрили отправку в Украину F-16 из Дании и Нидерландов, - Reuters
В четверг, 17 августа, Соединенные Штаты Америки одобрили отправку в Украину истребителей F-16 из Дании и Нидерландов
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на анонимного американского чиновника.
По информации источника, F-16 отправят, как только завершится подготовка пилотов. США предоставили Дании и Нидерландам официальные заверения. Соответствующие письма в Амстердам и Копенгаген отправил госсекретарь Энтони Блинкен.
"Я пишу, чтобы выразить полную поддержку Соединенными Штатами как передаче Украине истребителей F-16, так и подготовке украинских пилотов квалифицированными инструкторами F-16", - говорится в документе, пишет Reuters.
По словам Блинкена, решение позволит Украине "в полной мере воспользоваться своими новыми возможностями, как только первый набор пилотов завершит обучение".
Что известно об истребителях F-16 для Украины
21 мая президент США Джо Байден одобрил обучение украинцев на F-16. Владимир Зеленский заверил, что Украина не будет использовать эти самолеты, чтобы бить по территории РФ. Также советник Минобороны Юрий Сак заявил, что Украина надеется получить первые современные американские истребители F-16 осенью 2023 года.
В июле глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что первые истребители F-16 предположительно будут летать в небе Украины до конца марта 2024 года.
16 июля советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил , что Штаты не будут откладывать обучение украинских пилотов на истребителях F-16, Байден разрешил европейским странам приступить к тренировкам.
22 июля Салливан также сказал , что украинские пилоты начнут обучение на истребителях F-16 в ближайшие несколько недель.
11 августа сообщалось , что первая группа украинских пилотов завершит обучение на истребителях F-16 не ранее следующего лета. Началу боевой подготовки будут предшествовать 4-месячные языковые курсы.
Впоследствии главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный встретился в Украине с начальником генштаба ВС Словакии. Среди тем обсуждения было обучение пилотов на истребителях F-16.
12 августа в Белом доме заявили, что Соединенные Штаты Америки могут приобщиться к тренировкам украинских пилотов на истребителях F-16 на своей территории, если "будет достигнут потенциал для обучения в Европе".
Впоследствии спикер Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире Эспрессо рассказал, что работа по передаче F-16 Украине ведется ежедневно: процесс переговоров сложен - все страны, входящие в состав "авиакоалции", принимают коллегиальное решение.
А президент Румынии Клаус Иоганнис подтвердил, что страна будет учить украинских пилотов на истребителях F-16: там откроют региональный учебный центр.
17 августа спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что Украина не сможет получить от западных партнеров истребители F-16 ближайшей осенью или зимой, поэтому необходимо усилить ПВО. В то же время генсек НАТО Йенс Столтенберг считает, что партнеры стали ближе к предоставлению F-16 Украине, а глава МИД Дмитрий Кулеба намекнул на хорошие новости вскоре.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.29
Покупка 37.29Продажа 38.08
-
EUR
Покупка 40.78Продажа 41.83
- Актуальное
- Важное