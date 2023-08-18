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США одобрили отправку в Украину F-16 из Дании и Нидерландов, - Reuters

18 августа, 2023 пятница
02:39
Мир

В четверг, 17 августа, Соединенные Штаты Америки одобрили отправку в Украину истребителей F-16 из Дании и Нидерландов

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на анонимного американского чиновника.

По информации источника, F-16 отправят, как только завершится подготовка пилотов. США предоставили Дании и Нидерландам официальные заверения. Соответствующие письма в Амстердам и Копенгаген отправил госсекретарь Энтони Блинкен.

"Я пишу, чтобы выразить полную поддержку Соединенными Штатами как передаче Украине истребителей F-16, так и подготовке украинских пилотов квалифицированными инструкторами F-16", - говорится в документе, пишет Reuters.

По словам Блинкена, решение позволит Украине "в полной мере воспользоваться своими новыми возможностями, как только первый набор пилотов завершит обучение".

Что известно об истребителях F-16 для Украины

21 мая президент США Джо Байден одобрил обучение украинцев на F-16. Владимир Зеленский заверил, что Украина не будет использовать эти самолеты, чтобы бить по территории РФ. Также советник Минобороны Юрий Сак заявил, что Украина надеется получить первые современные американские истребители F-16 осенью 2023 года.

В июле глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что первые истребители F-16 предположительно будут летать в небе Украины до конца марта 2024 года.

16 июля советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил , что Штаты не будут откладывать обучение украинских пилотов на истребителях F-16, Байден разрешил европейским странам приступить к тренировкам.

22 июля Салливан также сказал , что украинские пилоты начнут обучение на истребителях F-16 в ближайшие несколько недель.

11 августа сообщалось , что первая группа украинских пилотов завершит обучение на истребителях F-16 не ранее следующего лета. Началу боевой подготовки будут предшествовать 4-месячные языковые курсы.

Впоследствии главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный встретился в Украине с начальником генштаба ВС Словакии. Среди тем обсуждения было обучение пилотов на истребителях F-16.

12 августа в Белом доме заявили, что Соединенные Штаты Америки могут приобщиться к тренировкам украинских пилотов на истребителях F-16 на своей территории, если "будет достигнут потенциал для обучения в Европе".

Впоследствии спикер Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире Эспрессо рассказал, что работа по передаче F-16 Украине ведется ежедневно: процесс переговоров сложен - все страны, входящие в состав "авиакоалции", принимают коллегиальное решение.

А президент Румынии Клаус Иоганнис подтвердил, что страна будет учить украинских пилотов на истребителях F-16: там откроют региональный учебный центр.

17 августа спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что Украина не сможет получить от западных партнеров истребители F-16 ближайшей осенью или зимой, поэтому необходимо усилить ПВО. В то же время генсек НАТО Йенс Столтенберг считает, что партнеры стали ближе к предоставлению F-16 Украине, а глава МИД Дмитрий Кулеба намекнул на хорошие новости вскоре.

Украина
Нидерланды
Дания
Война с Россией
США
F-16
помощь Украине
допомога США Україні
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