Об этом сообщает Еспресо.TV.

Матч в Дохе закончился с минимальным счетом в пользу США. Единственный гол в ворота Ирана забил Кристиан Пулишич, американец отличился на 38-й минуте встречи.

Сборная Англии закончила групповой этап ЧМ-2022 на первой позиции в квартете А, они набрали 7 очков. США с 5 баллами финишировали вторыми. Уэльс за 3 матча получил всего 1 балл и занял четвертое место. Иран – третий – 3 очка.

В плей-офф чемпионата мира сборная Англии сыграет против Сенегала. Матч состоится 4 декабря.

Соперник США – Нидерланды. Они сыграют 3 декабря

ЧМ-2022

3-й тур. Группа А

29 ноября

Иран – США 0:1

Гол: Пулишич, 38

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