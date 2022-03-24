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Главная война с Россией США объявят санкции против более 300 депутатов российской Думы, - представитель администрации Байдена

США объявят санкции против более 300 депутатов российской Думы, - представитель администрации Байдена

24 мартa, 2022 четверг
15:31
война с Россией

Соединенные Штаты в ближайшее время должны объявить новые санкции против более 300 депутатов российской Думы и более 40 российских оборонных компаний

Об этом сообщил журналистам CNN высокопоставленный чиновник администрации президента США, передает Espreso.TV.

Чиновник добавил, что ЕС и G7 также объявят о новой инициативе в вопросе уклонения санкций, которая призвана предотвратить обход санкций. Отмечается, что новые санкции частично исключат возможность Центрального банка России развертывать международные резервы, четко давая понять, что любые операции с золотом запрещены.

"Общий месседж состоит в том, что мы сделали исторические шаги в наложении санкций на Россию, теперь давайте убедимся, что мы полностью их согласовали и получим максимальный эффект от принятых мер", – сказал чиновник.

Отвечая на вопрос об ожидаемой общей энергетической стратегии США и ЕС, которая, как ожидается, будет объявлена завтра, чиновники администрации не стали вдаваться в подробности, но ответили, что "это то, над чем мы работаем в течение определенного времени, и я думаю, что это будет значимым шагом вперед с точки зрения ускорения диверсификации Европы от российского газа".

  • Напомним, нарушение контрактов от ненадежного партнера. Германия отреагировала на требование России платить за газ в рублях

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