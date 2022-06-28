США объявили о запрете импорта российского золота и новых санкциях против компаний и лиц
28 июня США расширили санкции против России: они включают запрет импорта золота и новые санкции против 70 юридических и 29 физических лиц
Об этом сообщает ЕП со ссылкой на Минфин США.
Немедленно запрещается ввоз в США золота российского производства за исключением разрешений, выданных Управлением по контролю за иностранными активами или в случаях, предусмотренных законом.
Санкции относятся к 29 компаниям, тесно связанным с оборонным сектором России. Это, в частности, корпорация "Ростех", занимающаяся разработками в оборонной, авиационной и транспортной отраслях, "Объединенная авиастроительная компания", "Туполев", "КАПО-Автотранс", "КАПО-Жилбитсервис", Корпорация "Иркут", КамАЗ" и тому подобные.
Под ограничения попали также компании и организации, участвующие во вторжении в Украину, - "Союз добровольцев Донбасса" и 16 его членов, в том числе Александр Бородай, "Государственный летно-испытательный центр имени Чкалова", частная военная компания "РСБ-Групп" и ее директор Олег Криницын.
В санкционный список также были включены семь членов террористической организации "Л/ДНР": новый "глава правительства ДНР" Виталий Хоценко, его предшественник Александр Ананченко, "заместители" Татьяна Переверзева, Владимир Антонов, Владимир Ежиков, Юрий Готвин, Анна Тодорова.
Санкции предусматривают замораживание активов и собственности на территории США, а также запрет на финансовые операции.
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