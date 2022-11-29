Об этом сообщает CNN со ссылкой на Государственный департамент США.

Отмечают, что полученные средства будут израсходованы на "приобретение важного электросетевого оборудования". Его в экстренном порядке доставят в Украину, чтобы помочь украинцам пережить зиму.

Пакет помощи будет включать распределительные трансформаторы, автоматические выключатели, ограничители перенапряжения, разъединители, транспортные средства и другое необходимое оборудование.

Госсекретарь США Энтони Блинкен подчеркнул, что это финансирование дополнит предыдущий пакет помощи в 55 млн долларов. Их ранее США предоставили в поддержку энергетического сектора Украины.

29 ноября стало известно, что США планируют передать Украине новый пакет помощи для восстановления энергосистемы.

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