США объявили о выделении $53 млн в поддержку украинской энергосистемы
Соединенные Штаты Америки выделят 53 млн долларов в поддержку энергосистемы Украины, которая была повреждена в результате российских обстрелов
Об этом сообщает CNN со ссылкой на Государственный департамент США.
Отмечают, что полученные средства будут израсходованы на "приобретение важного электросетевого оборудования". Его в экстренном порядке доставят в Украину, чтобы помочь украинцам пережить зиму.
Пакет помощи будет включать распределительные трансформаторы, автоматические выключатели, ограничители перенапряжения, разъединители, транспортные средства и другое необходимое оборудование.
Госсекретарь США Энтони Блинкен подчеркнул, что это финансирование дополнит предыдущий пакет помощи в 55 млн долларов. Их ранее США предоставили в поддержку энергетического сектора Украины.
- 29 ноября стало известно, что США планируют передать Украине новый пакет помощи для восстановления энергосистемы.
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