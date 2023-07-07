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США объявили о передаче Украине кассетных боеприпасов

7 июля, 2023 пятница
21:23
Война с Россией

В пятницу, 7 июля, Соединенные Штаты объявили о передаче Украине кассетных боеприпасов

Об этом заявили в Белом доме.

О передаче Украине кассетных боеприпасов объявил советник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан во время брифинга.

По его словам, администрация США получила от Украины письменные гарантии, что она с осторожностью будет применять кассетные боеприпасы во избежание рисков для гражданских.

Что известно о кассетных боеприпасах

В декабре 2022 Украина попросила США предоставить ей кассетные боеприпасы для реактивных систем залпового огня и артиллерийских снарядов. Но у Байдена отказались их предоставлять.

В феврале 2023 года министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал западных союзников предоставить нашей стране кассетные боеприпасы.

Впоследствии Украина расширила свой запрос в США относительно кассетных боеприпасов . Киев призвал Вашингтон передать ему авиационные кассетные бомбы MK-20, чтобы их переоборудовать для беспилотников. Тогда стало известно, что в Конгрессе США есть определенная поддержка просьбы Украины, но администрация Байдена выступает категорически против, поскольку кассетные боеприпасы запрещены международным договором 2008 года.

Позже четыре члена американского конгресса от Республиканской партии призвали президента США направить кассетные боеприпасы в Украину.

30 июня стало известно, что США близки к согласованию предоставления Украине кассетных боеприпасов.

6 июля правозащитная организация Human Rights Watch призвала администрацию Байдена не предоставлять Украине кассетные боеприпасы из-за опасности для гражданских, которую несет это оружие. А 7 июля против предоставления кассетных боеприпасов выступила Германия.

7 июля против поставок Украине кассетных боеприпасов выступил Офис ООН по правам человека в Женеве.

Мир
США
оружие для Украины
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