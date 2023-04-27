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США объявили о новых санкциях в отношении ФСБ РФ и КСИР Ирана

27 апреля, 2023 четверг
20:44
Мир

Белый дом объявил новые санкции в отношении организаций и лиц в России и Иране, причастных к неправомерному удержанию американских граждан заложниками

Об этом сообщает "Голос Америки".

"Сегодня мы объявляем санкции в отношении Федеральной службы безопасности России, известной как ФСБ, за ответственность или соучастие, прямое или опосредованное, ответственность за приказы, контроль или иную причастность к неправомерному задержанию граждан США за границей", - сообщили представители правительства США.

Чиновники подчеркнули, что ФСБ "неоднократно участвовала в аресте, расследовании и задержании противозаконно удерживаемых в России граждан США. Более того, российские государственные СМИ публично признали причастность ФСБ к аресту и расследование неправомерного задержания граждан США".

Санкции также объявлены относительно Корпуса стражей исламской революции Ирана и еще четырех человек, ассоциируемых с этой организацией. По словам чиновников, это только первый раунд санкций, предусмотренный указом президента Байдена.

Эти лица (физические и юридические – ред.) в России и Иране пытались использовать американцев для политического влияния или добиваться уступок от Соединенных Штатов. Эти действия угрожают стабильности и целостности международной политической системы, а также угрожают безопасности граждан США и других лиц за рубежом, добавили они.

Госдепартамент США признал журналиста газеты The Wall Street Journal Эвана Гершковича "неправомерно задержанным" Россией. Этот статус эквивалентен статусу заложника – Вашингтон ранее вносил Россию в список стран, где существует угроза захвата граждан США государством.

Гершковичу грозит до 20 лет заключения по обвинению в шпионаже. Многие эксперты предполагают, что журналиста хотят обменять на одного из граждан России, арестованного одной из стран Запада.

  • 30 марта ФСБ задержала в Екатеринбурге журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича, его арестовали по делу о шпионаже.
  • Сегодня, 27 апреля, МИД РФ отклонил запрос США о консульском посещении арестованного журналиста.
Иран
санкции против России
США
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