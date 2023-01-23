США объявили о новых санкциях против Ирана из-за подавления мирных протестов

Об этом говорится в официальном сообщении Офиса по контролю за иностранными активами министерства финансов США (OFAC).

"Сегодня OFAC ввел санкции против Кооперативного фонда Корпуса стражей исламской революции (КИР) Ирана и пятерых членов его правления, а также заместителя министра разведки и безопасности и четырех высокопоставленных руководителей КСИР", - говорится в документе.

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В частности, известно, что ограничения американского Минфина введены в связи с серьезными нарушениями прав человека, связанными с подавлениями акций общенациональных протестов, а также преследованием инакомыслия и оппозиции.

Кроме того, также отмечается, что санкции согласованы с ЕС и Великобританией и нацелены на "ключевую экономическую опору КСИР", которая финансирует большую часть жестоких усилий режима.