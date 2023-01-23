США объявили о новых санкциях против Ирана из-за подавления мирных протестов
Правительство США объявило о введении новых санкций против высокопоставленных руководителей власти в Тегеране, а также Корпуса стражей исламской революции – элитной в Иране силовой структуры, действующей в интересах режима
Об этом говорится в официальном сообщении Офиса по контролю за иностранными активами министерства финансов США (OFAC).
"Сегодня OFAC ввел санкции против Кооперативного фонда Корпуса стражей исламской революции (КИР) Ирана и пятерых членов его правления, а также заместителя министра разведки и безопасности и четырех высокопоставленных руководителей КСИР", - говорится в документе.
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В частности, известно, что ограничения американского Минфина введены в связи с серьезными нарушениями прав человека, связанными с подавлениями акций общенациональных протестов, а также преследованием инакомыслия и оппозиции.
Кроме того, также отмечается, что санкции согласованы с ЕС и Великобританией и нацелены на "ключевую экономическую опору КСИР", которая финансирует большую часть жестоких усилий режима.
- 6 сентября 2022 года в Иране начались протесты после того, как полиция арестовала 22-летнюю Махса Амини из-за неправильного ношения хиджаба. Позже она скончалась от рук правоохранителей. Протесты, возглавляемые женщинами, охватили 160 городов во всех 31 провинциях страны и числятся одним из самых серьезных после революции 1979 года.
- В начале января в Иране казнили еще двух протестующих. По приблизительным оценкам, с начала протестного движения к смертной казни были приговорены 14 человек. Среди них четыре были казнены, двум другим приговоры подтвердил Верховный суд, шестеро ожидают новых судебных разбирательств, а еще двое могут подать апелляцию.
- Министры иностранных дел стран Европейского Союза 23 января приняли новый пакет санкций против Ирана за репрессии против мирных демонстрантов
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