США объявили о новом пакете военной помощи Украине

Об этом госсекретарь США Энтони Блинкен рассказал во время совместного брифинга с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, передает Еспресо.TV .



Блинкен отметил, что США решили предоставить Украине новое вооружение не только для защиты от российской агрессии, но и для усиления позиций во время переговоров.

Ранее в Белом доме анонсировали, что США 1 июня представит 11-й пакет военной помощи для Украины. Она будет включать:

- ракетные системы HIMARS;

- контрбатарейные и противовоздушные РЛС;

- ПТРК Javelin, вертолеты и автомобили.

Ранее, по словам Блинкена, Украина гарантировала США, что не будет использовать систему вооружения большой дальности против целей на территории России. Также госсекретарь США считает, что война в Украине продлится еще много месяцев.

Напомним, Украина вышла на первое место в мире по объемам поставок оружия из США. С 2014 по 2021 год США предоставили Киеву военную помощь на $2,7 млрд.