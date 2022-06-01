США объявили о новом пакете военной помощи Украине
Новый пакет военной помощи Украине включает ракетные системы большой дальности и другое крупнокалиберное оружие
Об этом госсекретарь США Энтони Блинкен рассказал во время совместного брифинга с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, передает Еспресо.TV .
Блинкен отметил, что США решили предоставить Украине новое вооружение не только для защиты от российской агрессии, но и для усиления позиций во время переговоров.
Ранее в Белом доме анонсировали, что США 1 июня представит 11-й пакет военной помощи для Украины. Она будет включать:
- ракетные системы HIMARS;
- контрбатарейные и противовоздушные РЛС;
- ПТРК Javelin, вертолеты и автомобили.
Ранее, по словам Блинкена, Украина гарантировала США, что не будет использовать систему вооружения большой дальности против целей на территории России. Также госсекретарь США считает, что война в Украине продлится еще много месяцев.
- Напомним, Украина вышла на первое место в мире по объемам поставок оружия из США. С 2014 по 2021 год США предоставили Киеву военную помощь на $2,7 млрд.
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