Об этом информирует министерство обороны США.

"Сегодня министерство обороны объявляет о новой критически важной безопасности безопасности для Украины. Это включает разрешение на дополнительные боеприпасы для предоставленных США HIMARS, перехватчиков противовоздушной обороны и артиллерийских снарядов, которые Украина использует для самозащиты, а также противоброневых систем техники, стрелецкого оружия, транспортных средств тяжелой техники и технической поддержки, необходимой для укрепления защитников на поле боя стоимостью до 500 миллионов долларов", - говорится в сообщении.

Штаты передадут Украине:

дополнительные боеприпасы для ЗРК Patriot;

дополнительные боеприпасы для HIMARS;

артиллерийские снаряды калибра 155 мм и 105 мм;

минометные снаряды калибра 120 мм;

танковые боеприпасы калибра 120 мм и 105 мм;

боеприпасы калибра 25 мм;

противотанковые ракеты (TOW);

примерно 400 гранатометов и 200 тысяч боеприпасов;

11 тактических автомобилей для подъема техники;

61 топливозаправщик;

10 грузовиков и 10 прицепов для перевозки тяжелой техники;

испытательное и диагностическое оборудование для поддержки технического обслуживания и ремонта транспортных средств;

запасные части и другая полевая техника.

Также Пентагон объявил о пакете средств противовоздушной обороны, а также артиллерийских и танковых боеприпасов, минометных систем, ракет и противоброневых систем на 2,1 миллиарда долларов по Инициативе содействия безопасности Украины (USAI).

В рамках этого пакета Минобороны предоставит:

дополнительные боеприпасы для зенитно-ракетных систем NASAMS;

9 беспилотных летательных аппаратов;

10 мобильных ракетных систем C-UAS с лазерной наводкой;

3 радара воздушного наблюдения;

30-мм и 23-мм зенитные боеприпасы;

артиллерийские снаряды калибра 130-мм и 122-мм;

122-мм реактивные снаряды "Град";

ракетницы и боеприпасы;

120-мм и 81-мм минометные системы;

120-мм, 81-мм и 60-мм минометные мины;

120-мм танковые боеприпасы;

противоброневые системы Javelin;

противоброневые ракеты;

высокоточные авиационные боеприпасы;

примерно 3,6 тыс. единиц стрелкового оружия и более 23 млн. патронов;

7 тактических автомобилей для извлечения снаряжения;

8 тяжеловесных топливозаправщиков и 105 топливных прицепов;

бронированные мостовые системы;

4 машины логистической поддержки;

грузовики и 10 прицепов для перевозки тяжелой техники;

оборудование защищенной связи;

терминалы и сервисы SATCOM;

финансирование обучения, содержания и поддержки.

"Соединенные Штаты будут продолжать работать со своими союзниками и партнерами, чтобы обеспечить Украину возможностями для удовлетворения ее неотложных потребностей на поле боя и долгосрочных нужд в безопасности", - подчеркивают в министерстве обороны.