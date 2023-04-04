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США объявили о новом пакете военной помощи на $2,6 млрд для Украины

4 апреля, 2023 вторник
18:49
война с Россией Пентагон

Во вторник Пентагон объявил о новом пакете помощи Украине на 2,6 млрд долларов, содержащем дополнительные боеприпасы для HIMARS, ЗРК Patriot и артиллерийские снаряды

Об этом информирует министерство обороны США.

"Сегодня министерство обороны объявляет о новой критически важной безопасности безопасности для Украины. Это включает разрешение на дополнительные боеприпасы для предоставленных США HIMARS, перехватчиков противовоздушной обороны и артиллерийских снарядов, которые Украина использует для самозащиты, а также противоброневых систем техники, стрелецкого оружия, транспортных средств тяжелой техники и технической поддержки, необходимой для укрепления защитников на поле боя стоимостью до 500 миллионов долларов", - говорится в сообщении.

Штаты передадут Украине:

  • дополнительные боеприпасы для ЗРК Patriot;
  • дополнительные боеприпасы для HIMARS;
  • артиллерийские снаряды калибра 155 мм и 105 мм;
  • минометные снаряды калибра 120 мм;
  • танковые боеприпасы калибра 120 мм и 105 мм;
  • боеприпасы калибра 25 мм;
  • противотанковые ракеты (TOW);
  • примерно 400 гранатометов и 200 тысяч боеприпасов;
  • 11 тактических автомобилей для подъема техники;
  • 61 топливозаправщик;
  • 10 грузовиков и 10 прицепов для перевозки тяжелой техники;
  • испытательное и диагностическое оборудование для поддержки технического обслуживания и ремонта транспортных средств;
  • запасные части и другая полевая техника.

Также Пентагон объявил о пакете средств противовоздушной обороны, а также артиллерийских и танковых боеприпасов, минометных систем, ракет и противоброневых систем на 2,1 миллиарда долларов по Инициативе содействия безопасности Украины (USAI).

В рамках этого пакета Минобороны предоставит:

  • дополнительные боеприпасы для зенитно-ракетных систем NASAMS;
  • 9 беспилотных летательных аппаратов;
  • 10 мобильных ракетных систем C-UAS с лазерной наводкой;
  • 3 радара воздушного наблюдения;
  • 30-мм и 23-мм зенитные боеприпасы;
  • артиллерийские снаряды калибра 130-мм и 122-мм;
  • 122-мм реактивные снаряды "Град";
  • ракетницы и боеприпасы;
  • 120-мм и 81-мм минометные системы;
  • 120-мм, 81-мм и 60-мм минометные мины;
  • 120-мм танковые боеприпасы;
  • противоброневые системы Javelin;
  • противоброневые ракеты;
  • высокоточные авиационные боеприпасы;
  • примерно 3,6 тыс. единиц стрелкового оружия и более 23 млн. патронов;
  • 7 тактических автомобилей для извлечения снаряжения;
  • 8 тяжеловесных топливозаправщиков и 105 топливных прицепов;
  • бронированные мостовые системы;
  • 4 машины логистической поддержки;
  • грузовики и 10 прицепов для перевозки тяжелой техники;
  • оборудование защищенной связи;
  • терминалы и сервисы SATCOM;
  • финансирование обучения, содержания и поддержки.

"Соединенные Штаты будут продолжать работать со своими союзниками и партнерами, чтобы обеспечить Украину возможностями для удовлетворения ее неотложных потребностей на поле боя и долгосрочных нужд в безопасности", - подчеркивают в министерстве обороны.

  • 15 марта стало известно, что группа из 8 сенаторов США требует от Пентагона информации, необходимой для предоставления Украине истребителей F-16.
  • 16 марта сообщили, что в ближайшие дни Соединенные Штаты Америки могут объявить о предоставлении Украине нового пакета военной помощи.

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