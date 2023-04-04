США объявили о новом пакете военной помощи на $2,6 млрд для Украины
Во вторник Пентагон объявил о новом пакете помощи Украине на 2,6 млрд долларов, содержащем дополнительные боеприпасы для HIMARS, ЗРК Patriot и артиллерийские снаряды
Об этом информирует министерство обороны США.
"Сегодня министерство обороны объявляет о новой критически важной безопасности безопасности для Украины. Это включает разрешение на дополнительные боеприпасы для предоставленных США HIMARS, перехватчиков противовоздушной обороны и артиллерийских снарядов, которые Украина использует для самозащиты, а также противоброневых систем техники, стрелецкого оружия, транспортных средств тяжелой техники и технической поддержки, необходимой для укрепления защитников на поле боя стоимостью до 500 миллионов долларов", - говорится в сообщении.
Штаты передадут Украине:
- дополнительные боеприпасы для ЗРК Patriot;
- дополнительные боеприпасы для HIMARS;
- артиллерийские снаряды калибра 155 мм и 105 мм;
- минометные снаряды калибра 120 мм;
- танковые боеприпасы калибра 120 мм и 105 мм;
- боеприпасы калибра 25 мм;
- противотанковые ракеты (TOW);
- примерно 400 гранатометов и 200 тысяч боеприпасов;
- 11 тактических автомобилей для подъема техники;
- 61 топливозаправщик;
- 10 грузовиков и 10 прицепов для перевозки тяжелой техники;
- испытательное и диагностическое оборудование для поддержки технического обслуживания и ремонта транспортных средств;
- запасные части и другая полевая техника.
Также Пентагон объявил о пакете средств противовоздушной обороны, а также артиллерийских и танковых боеприпасов, минометных систем, ракет и противоброневых систем на 2,1 миллиарда долларов по Инициативе содействия безопасности Украины (USAI).
В рамках этого пакета Минобороны предоставит:
- дополнительные боеприпасы для зенитно-ракетных систем NASAMS;
- 9 беспилотных летательных аппаратов;
- 10 мобильных ракетных систем C-UAS с лазерной наводкой;
- 3 радара воздушного наблюдения;
- 30-мм и 23-мм зенитные боеприпасы;
- артиллерийские снаряды калибра 130-мм и 122-мм;
- 122-мм реактивные снаряды "Град";
- ракетницы и боеприпасы;
- 120-мм и 81-мм минометные системы;
- 120-мм, 81-мм и 60-мм минометные мины;
- 120-мм танковые боеприпасы;
- противоброневые системы Javelin;
- противоброневые ракеты;
- высокоточные авиационные боеприпасы;
- примерно 3,6 тыс. единиц стрелкового оружия и более 23 млн. патронов;
- 7 тактических автомобилей для извлечения снаряжения;
- 8 тяжеловесных топливозаправщиков и 105 топливных прицепов;
- бронированные мостовые системы;
- 4 машины логистической поддержки;
- грузовики и 10 прицепов для перевозки тяжелой техники;
- оборудование защищенной связи;
- терминалы и сервисы SATCOM;
- финансирование обучения, содержания и поддержки.
"Соединенные Штаты будут продолжать работать со своими союзниками и партнерами, чтобы обеспечить Украину возможностями для удовлетворения ее неотложных потребностей на поле боя и долгосрочных нужд в безопасности", - подчеркивают в министерстве обороны.
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