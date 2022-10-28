США объявили о новом пакете военной помощи для Украины на сумму $275 млн
Пентагон объявил о новом пакете военной помощи для Украины на сумму 275 миллионов долларов, в том числе туда войдут боеприпасы для систем HIMARS
Об этом во время брифинга сообщила представитель Министерства обороны США Cабрина Сингх.
"Сегодня Департамент объявляет об удовлетворении критических потребностей Украины в сфере безопасности и обороны", – заявила она.
Украина получит боеприпасы для систем HIMARS, бронеавтомобили HMMWV, высокоточные управляемые артиллерийские снаряды и системы противотанкового минирования.
Кроме того, наша страна получит более 2,75 миллиона боеприпасов для стрелкового оружия и антенны спутниковой связи.
- 26 октября компания-производитель Raytheon Technologies сообщила, что уже передала комплексы правительству США и вскоре Украина получит две сложные системы противовоздушной обороны NASAMS.
- 28 октября министр обороны Ллойд Остин заявил, что американские власти планируют передать украинским Вооруженным Силам системы противовоздушной обороны NASAMS, а также провести обучение военных на этих комплексах уже в ноябре 2022 года.
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