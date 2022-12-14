Об этом говорится на сайте Минэнерго США.

"5 декабря команда LLNL's National Ignition Facility (NIF, научный комплекс для осуществления термоядерного синтеза с помощью лазеров – ред.) провела первый в истории эксперимент с управляемым термоядерным синтезом, чтобы достичь вехи, также известной как научная энергетическая безубыточность, что означает, что термоядерный синтез производит больше энергии, чем расходуется лазерной энергии для его запуска. Это историческое, первое в своем роде достижение обеспечит беспрецедентную возможность поддерживать программу управления запасами NNSA и предоставит бесценное понимание перспектив чистой термоядерной энергии, что изменит правила игры для достижения цели президента Байдена относительно углеродно-нулевой.экономики", - говорится в сообщении.

Главный советник президента США по науке и технологиям и директор Управления научно-технической политики Белого дома доктор Арати Прабхакар отметил, что хотя ученые имеют теоретическое понимание термоядерного синтеза более века, но путь от знания к реализации может быть долгим и трудным.

"Сегодняшняя веха показывает, что мы можем сделать, проявив настойчивость", - сказал Прабхакар.

Директор научного комплекса Ким Будил назвал термоядерный синтез в лаборатории "одним из важнейших научных вызовов, когда-либо решавшихся человечеством".

"Этот удивительный научный прогресс подводит нас к будущему, которое больше не зависит от ископаемого топлива, а питается новой чистой энергией термоядерного синтеза", - сказал лидер большинства в Сенате США Чарльз Шумер.

Термоядерный синтез — это процесс, при котором два более легких атомных ядра объединяются в одно более тяжелое ядро, высвобождая большое количество энергии. Этот процесс происходит на Солнце и других звездах в плазменном состоянии вещества, отличающегося от жидкости, твердого тела или газа.

Освоение ядерного синтеза и использование его в промышленных масштабах позволит получать больше энергии, чем при сжигании ископаемого топлива.

В Минэнерго США считают, что с участием частного сектора возможен быстрый прогресс в коммерциализации термоядерного синтеза.

"Необходимо еще много передовых научных и технологических разработок для достижения простого, доступного термоядерного синтеза для питания домов и предприятий, и министерство энергетики сейчас перезапускает широкомасштабную скоординированную программу термоядерного синтеза в США. В сочетании с инвестициями частного сектора существует большой импульс для быстрого прогресса в направлении коммерциализации термоядерного синтеза", - говорится в сообщении.

Ранее издание The Washington Post со ссылкой на собственные источники сообщило, что США готовятся объявить об успешном термоядерном синтезе.

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