США объявили о дополнительной гуманитарной помощи Украине на $205 млн

Об этом 16 июня заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен.

Отмечается, что эта помощь включает в себя поставки пищи, безопасной питьевой воды, услуг обеспечения безопасности, образования, средств для жизни, юридической помощи, доступного убежища, медицинского обслуживания и многое другое.

"Эти средства также помогают жертвам конфликта поддерживать связь с членами семьи, которые были разведены, и, когда это возможно, способствуют воссоединению семьи", - говорится в сообщении.