США объявили о дополнительной гуманитарной помощи Украине на $205 млн
Соединенные Штаты выделили дополнительную гуманитарную помощь в размере 205 миллионов долларов в поддержку украинского народа, пострадавшего от войны России против Украины
Об этом 16 июня заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен.
Отмечается, что эта помощь включает в себя поставки пищи, безопасной питьевой воды, услуг обеспечения безопасности, образования, средств для жизни, юридической помощи, доступного убежища, медицинского обслуживания и многое другое.
"Эти средства также помогают жертвам конфликта поддерживать связь с членами семьи, которые были разведены, и, когда это возможно, способствуют воссоединению семьи", - говорится в сообщении.
- 13 июня США объявили о новом пакете военной помощи для Украины стоимостью 325 миллионов долларов, в который входят дополнительные боеприпасы и бронетехника.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
36.8
Покупка 36.8Продажа 37.37
-
EUR
Покупка 40.14Продажа 40.89
- Актуальное
- Важное