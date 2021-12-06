США объявили о "дипломатическом бойкоте" Олимпиады-2022

Об этом на брифинге сообщила пресс-секретарь Белого дома Джейн Псаки.



Соединенные штаты Америки не будут направлять своих официальных представителей на Игры в Пекин из-за "геноцида и преступлений против человечества".



"Мы полностью поддерживаем спортсменов национальной сборной США и будем болеть за них дома. В торжествах Игр мы участвовать не будем… Это признак того, что статус-кво быть не может, и отсутствие дипломатической делегации США об этом свидетельствует", – сказала Псаки.



В то же время власти США разрешили спортсменам участвовать в зимней Олимпиаде.



"Мы бы не хотели наказывать спортсменов, которые готовились для участия в соревнованиях", - объяснила спикер Белого дома Джейн Псаки.

Зимние Олимпийские игры должны пройти в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года.