США объявили о "дипломатическом бойкоте" Олимпиады-2022
США не будут направлять официальных и дипломатических представителей на зимние Олимпийские игры-2022, которые пройдут в Пекине
Об этом на брифинге сообщила пресс-секретарь Белого дома Джейн Псаки.
Соединенные штаты Америки не будут направлять своих официальных представителей на Игры в Пекин из-за "геноцида и преступлений против человечества".
"Мы полностью поддерживаем спортсменов национальной сборной США и будем болеть за них дома. В торжествах Игр мы участвовать не будем… Это признак того, что статус-кво быть не может, и отсутствие дипломатической делегации США об этом свидетельствует", – сказала Псаки.
В то же время власти США разрешили спортсменам участвовать в зимней Олимпиаде.
"Мы бы не хотели наказывать спортсменов, которые готовились для участия в соревнованиях", - объяснила спикер Белого дома Джейн Псаки.
Зимние Олимпийские игры должны пройти в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года.
- Напомним, 19 ноября президент США Джо Байден заявил, что США рассматривают возможность дипломатического бойкота Олимпиады-2022 в связи с нарушением прав человека в Китае.
- 20 ноября британское правительство обсудило возможность дипломатического бойкота зимних Олимпийских игр-2022 в Пекине.
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