США объявили новый пакет военной помощи Украине на $1,2 млрд

Этот пакет, общая сумма которого составляет до 1,2 млрд долларов, предоставляется в рамках Инициативы содействия безопасности в Украине (USAI), говорится в сообщении Минобороны США.

В этот пакет включено:

дополнительные системы ПВО и боеприпасы;

оборудование интеграции западных пусковых установок, ракет и радаров с системами противовоздушной обороны Украины;

боеприпасы для борьбы с беспилотными летательными системами;

артиллерийские снаряды калибра 155 мм;

услуги коммерческих спутниковых изображений;

поддержка деятельности по обучению, техническому обслуживанию и поддержке.

"Этот пакет мер USAI подчеркивает неизменную приверженность США удовлетворить важнейшие потребности Украины путем предоставления критически важных возможностей в ближайшей перспективе, таких как системы противовоздушной обороны и боеприпасов, а также наращивание способности Вооруженных Сил Украины защищать свою территорию и сдерживать российскую агрессию" говорится в сообщении.

В Пентагоне подчеркивают, что это не будет поставка из пакета президентских полномочий, которые выполняются из складов минобороны и очень оперативно, а по программе USAI, согласно которой правительство закупает или заказывает их у отрасли или партнеров. Это объявление является началом процесса заключения контрактов для предоставления дополнительных приоритетных возможностей для Украины.

"Соединенные Штаты будут продолжать работать со своими союзниками и партнерами, чтобы обеспечить Украину возможностями для удовлетворения ее непосредственных потребностей на поле боя и долгосрочных нужд в помощи в сфере безопасности", - заключают в США.