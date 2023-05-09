США объявили новый пакет военной помощи Украине на $1,2 млрд
Пентагон объявил о новом пакете помощи Украине в сфере безопасности, направленный преимущественно на усиление ее противовоздушной обороны и обеспечение потребностей артиллерийских боеприпасов
Этот пакет, общая сумма которого составляет до 1,2 млрд долларов, предоставляется в рамках Инициативы содействия безопасности в Украине (USAI), говорится в сообщении Минобороны США.
В этот пакет включено:
- дополнительные системы ПВО и боеприпасы;
- оборудование интеграции западных пусковых установок, ракет и радаров с системами противовоздушной обороны Украины;
- боеприпасы для борьбы с беспилотными летательными системами;
- артиллерийские снаряды калибра 155 мм;
- услуги коммерческих спутниковых изображений;
- поддержка деятельности по обучению, техническому обслуживанию и поддержке.
"Этот пакет мер USAI подчеркивает неизменную приверженность США удовлетворить важнейшие потребности Украины путем предоставления критически важных возможностей в ближайшей перспективе, таких как системы противовоздушной обороны и боеприпасов, а также наращивание способности Вооруженных Сил Украины защищать свою территорию и сдерживать российскую агрессию" говорится в сообщении.
В Пентагоне подчеркивают, что это не будет поставка из пакета президентских полномочий, которые выполняются из складов минобороны и очень оперативно, а по программе USAI, согласно которой правительство закупает или заказывает их у отрасли или партнеров. Это объявление является началом процесса заключения контрактов для предоставления дополнительных приоритетных возможностей для Украины.
"Соединенные Штаты будут продолжать работать со своими союзниками и партнерами, чтобы обеспечить Украину возможностями для удовлетворения ее непосредственных потребностей на поле боя и долгосрочных нужд в помощи в сфере безопасности", - заключают в США.
- Напомним, накануне сообщалось, что Пентагон 9 мая готовится предоставить Украине новый пакет военной помощи в размере $1,2 млрд для усиления ПВО, обеспечения артснарядами, запчастями и разведданными.
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