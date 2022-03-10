США обвиняет Россию в намерении применить химическое оружие в Украине

Такое заявление на своей странице в Twitter сделала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, передает Эспрессо.TV .

Она считает ложными заявления РФ о том, что США якобы разрабатывают химическое оружие в Украине.

"Теперь когда Россия сделала эти ложные утверждения, а Китай, казалось бы, поддержал эту пропаганду, мы все должны смотреть на то, что Россия может применить химическое или биологическое оружие в Украине или создать операцию под фальшивым флагом с ее использованием", - пишет она.

Псаки также отметила "длительный и хорошо задокументированный опыт использования химического оружия" России, а также ее модель "обвинения Запада в тех же нарушениях, которые совершает сама Россия".

Напомним, сегодня The Guardian, ссылаясь на свои источники в британском правительстве, отмечает , что Лондон опасается, что Россия может сфабриковать повод для применения химического оружия в войне с Украиной, поскольку план оккупировать страну и захватить Киев за несколько дней полностью провалился.

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