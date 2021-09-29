США обвинили Россию в срыве конференции ОБСЕ по правам человека
США обвинили РФ в срыве конференции ОБСЕ по человеческому измерению, которая должна была пройти 27 сентября
Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
"К сожалению, совещание ОБСЕ не состоялось из-за решения правительства России сорвать. Мы глубоко обеспокоены попыткой россиян заблокировать проверку по поводу ухудшения положения в области прав человека. Мы продолжаем призывать Россию выполнять взятые на себя обязательства", - говорится в заявлении.
Блинкен подчеркнул, что США не будут игнорировать нарушения прав человека, потому что "необходимо для соблюдения мира и безопасности".
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.48
Покупка 26.48Продажа 26.7
-
EUR
Покупка 30.83Продажа 31.21
- Актуальное
- Важное