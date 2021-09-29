США обвинили Россию в срыве конференции ОБСЕ по правам человека

Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.



"К сожалению, совещание ОБСЕ не состоялось из-за решения правительства России сорвать. Мы глубоко обеспокоены попыткой россиян заблокировать проверку по поводу ухудшения положения в области прав человека. Мы продолжаем призывать Россию выполнять взятые на себя обязательства", - говорится в заявлении.

Блинкен подчеркнул, что США не будут игнорировать нарушения прав человека, потому что "необходимо для соблюдения мира и безопасности".

"Мы продолжаем делать все возможное, чтобы привлечь внимание ко всему спектру проблем в области прав человека в регионе ОБСЕ", - добавил он.