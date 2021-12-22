США обвинили РФ в несоблюдении правил ВТО
Торговый представитель США Кэтрин Тай отметила, что РФ нарушает правила Всемирной торговой организации, обеспечивая преференции российским товарам и используя пандемию для усиления торговых ограничений
Об этом говорится в ее заявлении.
"Россия продолжает отходить от руководящих принципов Всемирной торговой организации, таких как недискриминационная практика, открытая торговля, предсказуемость, прозрачность и честная конкуренция", - отметила она.
В приведенном офисом Кэтрин Тай отчете о выполнении Россией обязательств ВТО за 2021 год говорится, что РФ обеспечивает преференции российским товарам и услугам. Россия необоснованно ограничивает импорт и не признает гарантий других государств об экспорте в сельскохозяйственной отрасли.
Кроме того, Кэтрин Тай подчеркнула, что российская сторона использует пандемию коронавируса, чтобы усилить ограничения на торговлю внутри РФ.
"Офис торгового представителя США будет дальше взаимодействовать с партнерами-единомышленниками и использовать инструменты ВТО, чтобы привлечь Россию к ответственности за ее поведение в многосторонней торговой системе", - отметила торговый представитель США.
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