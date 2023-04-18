Об этом пишет ABC News .

Это первый подобный случай в истории США. Фейковое отделение разместили в Чайнатауне в Манхеттене, оно работало для провинциального отделения Министерства общественной безопасности КНР.

Прокуратура заявила, что эти преступники участвовали в ряде незаконных действий на территории США, в частности в контрпротестах и преследованиях китайских диссидентов.

"Просто возмутительно, что Министерство общественной безопасности Китая считает, что им может сойти с рук создания секретного, нелегального полицейского участка на территории США, чтобы экспортировать репрессии и подорвать наше верховенство права. Этот случай служит мощным упоминанием о том, что Китайская Народная Республика не остановится ни перед чем, чтобы покорить людей своей воле и заглушить сообщения, которые они не хотят, чтобы кто-то услышал", - сказал и.о. помощника директора отдела контрразведки Курт Ронноу.

Если преступников признают агентами КНР, то им грозит максимальное наказание в виде пяти лет лишения свободы.