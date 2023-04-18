США обвинили Китай в создании в Нью-Йорке "полиции" для преследования китайских диссидентов
В Министерстве юстиции США заявили, что два шпиона КНР создали фейковое полицейское отделение в Нью-Йорке, чтобы шпионить за китайскими диссидентами
Об этом пишет ABC News .
Это первый подобный случай в истории США. Фейковое отделение разместили в Чайнатауне в Манхеттене, оно работало для провинциального отделения Министерства общественной безопасности КНР.
Прокуратура заявила, что эти преступники участвовали в ряде незаконных действий на территории США, в частности в контрпротестах и преследованиях китайских диссидентов.
"Просто возмутительно, что Министерство общественной безопасности Китая считает, что им может сойти с рук создания секретного, нелегального полицейского участка на территории США, чтобы экспортировать репрессии и подорвать наше верховенство права. Этот случай служит мощным упоминанием о том, что Китайская Народная Республика не остановится ни перед чем, чтобы покорить людей своей воле и заглушить сообщения, которые они не хотят, чтобы кто-то услышал", - сказал и.о. помощника директора отдела контрразведки Курт Ронноу.
Если преступников признают агентами КНР, то им грозит максимальное наказание в виде пяти лет лишения свободы.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.44
Покупка 37.44Продажа 38.24
-
EUR
Покупка 40.76Продажа 41.71
- Актуальное
- Важное