США обвинили Китай в поддержке РФ
Координатор по стратегическим коммуникациям США Джон Кирби подчеркнул, что Китай продолжает сотрудничество с РФ, несмотря на войну в Украине
Об этом сообщает официальный сайт Белого дома.
По словам Кирби, закупка российской нефти в больших объемах является еще одним примером растущего сотрудничества между Китаем и РФ.
"Я думаю, что это лишь часть готовности Китая продолжать сотрудничать с Россией. И мы призвали Китай быть здесь ответственной силой и присоединиться к остальному миру в осуждении того, что Россия сделала в Украине, и ввести санкции против РФ за это. Это также еще один пример того, как глобальная безопасность действительно взаимосвязана. Речь идет не только о безопасности на европейском континенте. Это связано с нашими интересами национальной безопасности, а также интересами союзников и партнеров в Индо-Тихоокеанском регионе", - заявил координатор по вопросам стратегических коммуникаций США Джон Кирби.
В мае этого года Китай скупил рекордное количество российской нефти. Они увеличили закупку до $7,47 млрд. Приблизительно на $1 млрд больше, чем в апреле, и вдвое больше, чем в прошлом году.
- 20 июня стало известно, что в 2022 году Китай увеличил объемы импорта российской нефти на 55% и закупает сырье по учетным ценам.
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