США обвинили Китай в неконтролируемом падении ракеты-носителя
Обломки китайской ракеты-носителя "Чанчжэн-5В" упали в Индийский океан в результате ее неконтролируемого возвращения из космоса в атмосферу Земли
Об этом сообщает пресс-служба Космического командования ВС США в твиттере со ссылкой на заявление главы Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Билла Нельсона.
"Все космические государства должны следовать установленным лучшим практикам и выполнять свое обязательство по обмену подобной информацией заранее, чтобы обеспечить надежное прогнозирование потенциальных рисков падения космического мусора, особенно когда это касается тяжелых ракет-носителей, таких как "Чанчжэн-5В", - написал он в Twitter.
Известно, что ракета на прошлой неделе отправила экспериментальный модуль "Вэньтянь" на орбитальную станцию КНР "Тяньгун". Вместе с тем Китай не поделился информацией о траектории падения ракеты на Землю.
- 24 июля Китай успешно запустил второй из трех модулей своей национальной космической станции в рамках одной из последних миссий, необходимых для завершения орбитального комплекса до конца года. Ожидается, что третий и последний модуль станции Mengtian ("Мечты о небесах") запустят в октябре. Он, как и Wentian, должен состыковаться с первым модулем Tianhe, образуя Т-образную структуру.
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