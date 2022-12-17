США обвинили гражданина Израиля в контрабанде технологий ядерного оружия в Россию

Об этом сообщает The Jerusalom Post .

Недавно министерство юстиции США выдвинуло семерым людям обвинения в сговоре в целях обмана США, отмывания денег, а также в целях контрабанды боеприпасов и компонентов оружия в Россию. Брейман является одним из них.

Мужчину арестовали во вторник, 13 декабря. Вместе с ним заключили под стражу американца и пятерых граждан России, один из которых - возможный сотрудник ФСБ.

Обвинение утверждает, что Брейман принимал участие в незаконном приобретении и сбыте высокочувствительных и строго регулируемых электронных компонентов, которые могут использоваться в производстве ядерного оружия. Также они могут стать компонентами для гиперзвукового оружия, квантовых вычислений и других военных технологий.

Отмечают, что Брейман и другие подозреваемые связаны с двумя российскими компаниями "Серния Инжиниринг" и Sertal LLC. Они управляют сетью подставных компаний и банковских счетов под управлением российских спецслужб. Также эти компании использовали для того, чтобы обойти экономические санкции.

Схема, по которой действовали подозреваемые, заключалась в том, что двое из них получали запросы на отправку в Россию необходимых технологий. Эти запросы передавали бывшему резиденту США и владельцу ряда подставных компаний Борису Лившицу. Он же организовывал вышеупомянутые поставки и скрывал незаконные финансовые операции.

Брейман же подделывал ряд товаросопроводительных документов и счета-фактуры. Это позволяло ему переупаковывать и переправлять товары по всему миру, в частности в Россию.

Брейману предъявили обвинения по трем пунктам:

банковское мошенничество;

мошенничество с использованием средств электронной связи;

сговор в целях отмывания денег в пределах российской сети с уклонением от санкций.

Мужчине грозит до 30 лет лишения свободы.

17 декабря стало известно, что в Нидерландах 55-летний россиянин пытался контрабандой сбыть в Россию микрочипы и дроны с помощью поддельных документов и фирмы-прикрытия.