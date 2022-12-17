США обвинили гражданина Израиля в контрабанде технологий ядерного оружия в Россию
США заподозрили гражданина Израиля Алексея Бреймана в незаконной продаже в Россию технологий, которые используются для создания ядерного оружия
Об этом сообщает The Jerusalom Post .
Недавно министерство юстиции США выдвинуло семерым людям обвинения в сговоре в целях обмана США, отмывания денег, а также в целях контрабанды боеприпасов и компонентов оружия в Россию. Брейман является одним из них.
Мужчину арестовали во вторник, 13 декабря. Вместе с ним заключили под стражу американца и пятерых граждан России, один из которых - возможный сотрудник ФСБ.
Обвинение утверждает, что Брейман принимал участие в незаконном приобретении и сбыте высокочувствительных и строго регулируемых электронных компонентов, которые могут использоваться в производстве ядерного оружия. Также они могут стать компонентами для гиперзвукового оружия, квантовых вычислений и других военных технологий.
Отмечают, что Брейман и другие подозреваемые связаны с двумя российскими компаниями "Серния Инжиниринг" и Sertal LLC. Они управляют сетью подставных компаний и банковских счетов под управлением российских спецслужб. Также эти компании использовали для того, чтобы обойти экономические санкции.
Схема, по которой действовали подозреваемые, заключалась в том, что двое из них получали запросы на отправку в Россию необходимых технологий. Эти запросы передавали бывшему резиденту США и владельцу ряда подставных компаний Борису Лившицу. Он же организовывал вышеупомянутые поставки и скрывал незаконные финансовые операции.
Брейман же подделывал ряд товаросопроводительных документов и счета-фактуры. Это позволяло ему переупаковывать и переправлять товары по всему миру, в частности в Россию.
Брейману предъявили обвинения по трем пунктам:
- банковское мошенничество;
- мошенничество с использованием средств электронной связи;
- сговор в целях отмывания денег в пределах российской сети с уклонением от санкций.
Мужчине грозит до 30 лет лишения свободы.
- 17 декабря стало известно, что в Нидерландах 55-летний россиянин пытался контрабандой сбыть в Россию микрочипы и дроны с помощью поддельных документов и фирмы-прикрытия.
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