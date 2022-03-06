США обсуждают с Польшей возможность передачи Украине истребителей
США работают с Польшей над возможностью передачи Варшавой истребителей Украине, а также проводят консультации с другими союзниками
Об этом сообщил представитель Белого дома.
Еще раньше президент Украины Владимир Зеленский настаивал, чтобы страны Восточной Европы отправили истребители в Украину. В рамках переговоров США определяют, какие возможности могли бы предоставить для Польши, если она решит перебросить самолеты.
В издании подчеркивают, что отправка истребителей в Украину - суверенное решение, которое должна принять любая страна.
"Необходимо проработать множество логистических вопросов, в том числе то, как самолеты будут переброшены из Польши в Украину", – отмечает представитель Белого дома.
- Напомним, 28 февраля украинская сторона сообщила, что пилоты прибыли в Польшу для получения военных самолетов от партнеров из ЕС. Украинский парламент сообщал, что Европа отправила Киеву в общей сложности 70 истребителей, в том числе 28 МиГ-29 из Польши, 12 из Словакии и 16 из Болгарии, а также 14 Су-25 из Болгарии. Однако позже правительства нескольких европейских стран отрицали такую возможность.
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