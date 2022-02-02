США обсуждают с Китаем, Японией и Индией поставки газа в Европу в случае нападения РФ на Украину, - Bloomberg

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники.



"США и их европейские союзники обратились к нескольким крупным импортерам природного газа в Азии, включая Китай, по поводу отправки своего топлива в Европу", - пишет издание.



По словам источников, администрация Байдена разговаривала с чиновниками в Японии, Южной Корее и Индии, а также в Пекине. Собеседники издания уточнили, что взаимодействие с Китаем было ограничено.



Таким образом, США пытаются обеспечить Европу газом, если Россия снова вторгнется в Украину. Издание отмечает, что европейские и американские чиновники озабочены тем, что Москва может отреагировать на любые дополнительные санкции против нее в случае войны, сократив потоки газа в Европу, получающую около 40% своих поставок из России.



Белый дом также говорит с производителями газа, чтобы выяснить, могут ли они увеличить добычу в чрезвычайной ситуации. Среди них источники отмечают Катар, Нигерию, Египет и Ливию.

Ранее сообщалось, что США ведут переговоры со странами и компаниями по всему миру о перенаправлении поставок газа в Европу в случае перебоев.

Джо Байден и Урсула фон дер Ляен обсудили энергетическую безопасность и пообещали "избежать перебоев с поставками, в том числе тех, которые могут возникнуть в результате вторжения России в Украину".



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