США обсуждают с Китаем, Японией и Индией поставки газа в Европу в случае нападения РФ на Украину, - Bloomberg
США и ЕС обратились в несколько стран Азии по поводу отправки топлива в Европу, если в регионе разразится конфликт из-за нового вторжения России в Украину
Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники.
"США и их европейские союзники обратились к нескольким крупным импортерам природного газа в Азии, включая Китай, по поводу отправки своего топлива в Европу", - пишет издание.
По словам источников, администрация Байдена разговаривала с чиновниками в Японии, Южной Корее и Индии, а также в Пекине. Собеседники издания уточнили, что взаимодействие с Китаем было ограничено.
Таким образом, США пытаются обеспечить Европу газом, если Россия снова вторгнется в Украину. Издание отмечает, что европейские и американские чиновники озабочены тем, что Москва может отреагировать на любые дополнительные санкции против нее в случае войны, сократив потоки газа в Европу, получающую около 40% своих поставок из России.
Белый дом также говорит с производителями газа, чтобы выяснить, могут ли они увеличить добычу в чрезвычайной ситуации. Среди них источники отмечают Катар, Нигерию, Египет и Ливию.
- Ранее сообщалось, что США ведут переговоры со странами и компаниями по всему миру о перенаправлении поставок газа в Европу в случае перебоев.
- Джо Байден и Урсула фон дер Ляен обсудили энергетическую безопасность и пообещали "избежать перебоев с поставками, в том числе тех, которые могут возникнуть в результате вторжения России в Украину".
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