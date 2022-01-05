США обсудит с Россией вопросы вторжения в соседние государства и химоружия

Об этом пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила во время брифинга 5 января.



По ее словам, США планируют в ходе предстоящей серии переговоров с РФ поднять вопрос вторжения в соседние страны и обсудить применение химического оружия на иностранной территории.



Она отметила, что эти темы поднимут в ближайшие дни и на следующей неделе.



Также Псаки подчеркнула, что США не собираются пункт за пунктом отвечать на предложения российской стороны по "гарантиям безопасности".



"Многие из них этого не заслуживают", - сказала спикер Белого дома.

17 декабря МИД России обнародовал проекты соглашений с требованиями к НАТО и США по предоставлению "гарантий безопасности", которые предполагают, в частности, отказ от расширения Альянса на восток, в том числе от принятия в его состав Украины.

Белый дом анонсировал переговоры США и РФ о ситуации с безопасностью вокруг Украины и деятельности НАТО, запланированные на 10 января.

РФ подтвердила планы провести 10 января переговоры с США по вопросам безопасности.