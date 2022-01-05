США обсудит с Россией вопросы вторжения в соседние государства и химоружия
Во время переговоров с РФ на следующей неделе США планирует поднять вопрос вторжения в соседние государства и применения химического оружия, и не собирается отвечать на все пункты российских требований по "гарантиям безопасности"
Об этом пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила во время брифинга 5 января.
По ее словам, США планируют в ходе предстоящей серии переговоров с РФ поднять вопрос вторжения в соседние страны и обсудить применение химического оружия на иностранной территории.
Она отметила, что эти темы поднимут в ближайшие дни и на следующей неделе.
Также Псаки подчеркнула, что США не собираются пункт за пунктом отвечать на предложения российской стороны по "гарантиям безопасности".
"Многие из них этого не заслуживают", - сказала спикер Белого дома.
- 17 декабря МИД России обнародовал проекты соглашений с требованиями к НАТО и США по предоставлению "гарантий безопасности", которые предполагают, в частности, отказ от расширения Альянса на восток, в том числе от принятия в его состав Украины.
- Белый дом анонсировал переговоры США и РФ о ситуации с безопасностью вокруг Украины и деятельности НАТО, запланированные на 10 января.
- РФ подтвердила планы провести 10 января переговоры с США по вопросам безопасности.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
27.29
Покупка 27.29Продажа 27.57
-
EUR
Покупка 30.71Продажа 31.14
- Актуальное
- Важное