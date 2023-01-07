США обсудили с Италией передачу Украине ЗРК SAMP-T, - La Reppublica
США призвали Италию как можно быстрее предоставить Украине следующий пакет помощи, в том числе зенитно-ракетные комплексы SAMP-T
Об этом сообщает La Repubblica.
Источники издания в дипломатических кругах поделились, что советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан в разговоре 5 января с дипломатическим советником премьера Италии Франческо Тало обсудил вопросы поставки Украине нового пакета помощи от Италии. По данным источников, Салливан призвал Тало ускорить передачу систем ПВО, в частности, зенитно-ракетного комплекса SAMP-T итальянско-французского производства.
Издание пишет, что SAMP-T является мощной системой против самолетов, беспилотников и крылатых ракет, впрочем, она имеет ограниченные возможности против баллистических ракет. Таким образом, комплекс SAMP-T способен защитить такой большой город, как Киев. La Repubblica отмечает, что на вооружении в Италии пять рабочих батарей ЗРК SAMP-T и одна учебная. Ей не хватает пусковой установки, однако работа по ее модернизации уже продолжается.
Также La Repubblica отмечает, что на политическом уровне Италия дала обещание передать Украине ЗРК SAMP-T еще несколько недель назад. Впрочем, правительство страны еще не утвердило это решение в шестом декрете о военной помощи Украине.
- В октябре 2022 года Зеленский попросил у Италии системы ПВО SAMP-T.
- Впоследствии совет министров, созванный премьер-министром Италии Джорджием Мелони, утвердил указ, продлевающий срок поставки оружия в Украину в течение 2023 года. Декрет должен вступить в силу после того, как получит одобрение итальянского парламента.
- Сенат (верхняя палата парламента) Италии подавляющим большинством голосов одобрил представленную правительством резолюцию о продлении предоставления военной помощи Украине до конца 2023 года.
- На 14 декабря Франция и Италия одобрили поставку систем противовоздушной обороны SAMP-T, о которой просил президент Украины.
- 27 декабря стало известно, что Италия рассматривает вопрос предоставления средств противовоздушной обороны для защиты неба от российских атак.
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