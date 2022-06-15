Об этом сообщает посольство США в Украине в twitter .

"С начала путинской войны против Украины президент Байден объявил об 11 траншах военной поддержки Украине. Мы работаем с нашими союзниками и партнерами, чтобы обеспечить украинский народ тем, что ему необходимо для защиты своей страны", - подчеркнули в посольстве.

Общая сумма безопасности помощи США уже достигла $4,6 млрд. В частности, Украина получила 108 гаубиц, 26,5 тыс. систем Javelin и других противотанковых систем, 1,4 тыс. зенитных систем Stinger, 220 тыс. артиллерийских снарядов, 50 млн патронов, 75 тыс. комплектов бронежилетов и шлемов.

9 мая президент США Джо Байден подписал законопроект о ленд-лизе для Украины.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк накануне заявил , что Украине для победы над Россией нужны 1000 гаубиц калибра 155 мм, 300 реактивных систем залпового огня, 500 танков, 2000 единиц бронетехники и 1000 дронов.

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