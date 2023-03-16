Это видео обнародовала репортер POLITICO Лара Селигман .

Опубликованы рассекреченные кадры, на которых российский самолет Су-27 совершает перехват беспилотника MQ-9 воздушных сил США в международном воздушном пространстве над Черным морем 14 марта.

В начале видео российский истребитель Су-27 начинает сбрасывать топливо, пролетая над дроном, а затем врезается в него. После этого видно, что пропеллер цел.

Тем не менее на 24-й секунде самолет РФ во второй раз пролетает над беспилотником, также сбрасывая топливо и сталкивается с MQ-9. Камера теряет связь.

На другой части видеозаписи можно заметить, что одна из лопастей пропеллера получила повреждения.

В результате инцидента США затопили беспилотник, но до сих пор не могут его найти.