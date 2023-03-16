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США обнародовали кадры столкновения российского Су-27 с американским дроном над Черным морем

16 мартa, 2023 четверг
12:35
Мир

16 марта министерство обороны США обнародовало видео столкновения российского Су-27 с американским дроном MQ-9 над Черным морем во вторник

Это видео обнародовала репортер POLITICO Лара Селигман .

Опубликованы рассекреченные кадры, на которых российский самолет Су-27 совершает перехват беспилотника MQ-9 воздушных сил США в международном воздушном пространстве над Черным морем 14 марта.

В начале видео российский истребитель Су-27 начинает сбрасывать топливо, пролетая над дроном, а затем врезается в него. После этого видно, что пропеллер цел.

Тем не менее на 24-й секунде самолет РФ во второй раз пролетает над беспилотником, также сбрасывая топливо и сталкивается с MQ-9. Камера теряет связь.

На другой части видеозаписи можно заметить, что одна из лопастей пропеллера получила повреждения.

В результате инцидента США затопили беспилотник, но до сих пор не могут его найти.

  • 14 марта в международном авиапространстве над Черным морем российский истребитель Су-27 столкнулся с американским беспилотником MQ-9 Reaper. В результате инцидента дрон был сбит. После инцидента США начали переговоры с РФ на высшем уровне и вызвали посла России в Вашингтон.
  • Российский посол в США Анатолий Антонов после инцидента со сбитым американским дроном MQ-9 Reaper над Черным морем сказал, что Москва не хочет конфронтации с Соединенными Штатами, но "американским самолетам нечего делать вблизи российской границы".
  • 15 марта в Белом доме заявили , что инцидент с беспилотником не помешает США совершать полеты над Черным морем.
  • В Кремле были осведомлены об атаке на американский военный дрон – агрессивные действия российских истребителей были заранее согласованы руководством.
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