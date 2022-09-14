Об этом говорится в резюме Госдепартамента, подготовленном по результатам недавнего обзора американской разведки, пишет The New York Times.

Приводим текст статьи в переводе Агии Загребельской.

"Кремль и его доверенные лица перевели эти средства в попытке сформировать иностранное политическое лобби в пользу Москвы", - говорится в документе.

Россия, вероятно, передала еще больше средств, оставшихся незамеченными, указано в докладе.

Спецслужбы отмечают, что будут использовать официальные каналы связи с целевыми странами для обмена пока что секретной информацией о российской деятельности, направленной на их политическую среду.

Документ Госдепартамента был направлен в понедельник, 12 сентября, в виде телеграммы в посольства США во всем мире, чтобы обобщить тезисы для американских дипломатов в разговорах с иностранными официальными лицами.

Нед Прайс, спикер Госдепартамента, подтвердил на пресс-конференции во вторник, что выводы по России являются результатом работы американских разведывательных служб. Он добавил, что вмешательство России в выборы было "нападением на суверенитет", подобно войне России против Украины. "Чтобы бороться с этим, во многих отношениях мы должны привлечь к этому внимание", - сказал он.

В статье говорится, что сообщения Госдепартамента и обнародование некоторых данных разведки – это первые попытки администрации Байдена использовать разведывательные материалы, чтобы раскрыть масштабы российского вмешательства в мировые политические процессы и выборы, а также призвать другие страны помочь в борьбе с этим.

Американские разведывательные службы установили – Россия вмешивалась в президентские выборы 2016 года в пользу Трампа. Ее методы включали использование киберопераций для распространения дезинформации. Сотрудники американской разведки также установили, что Путин санкционировал кампанию, направленную на причинение вреда кандидатуре Байдена, когда он баллотировался в 2020 году.

В новом документе говорится, что глобальные операции осуществляются целым рядом российских ведомств и частных лиц, включая ФСБ и другие силовые структуры, а также деятелей бизнеса.

"Названы два человека - Евгений Пригожин и Александр Бабаков - близкие соратники Путина, участвовавшие в кампаниях влияния или вмешательства. В апреле Министерство юстиции обвинило Бабакова, который также является депутатом госдумы РФ, и двух других граждан России в сговоре с целью нарушения санкций США и мошенничестве при управлении "международной сетью иностранного влияния и дезинформации для продвижения интересов России", - пишет издание.

Читайте также: Арестованные в Киеве и Львове гостиницы входят в бизнес-империю экс-заместителя председателя Госдумы РФ Бабакова, - СМИ

Россияне платят наличными, криптовалютой, электронными денежными средствами и роскошными подарками, говорится в документе. Они переводят деньги через широкий круг учреждений, чтобы скрыть происхождение финансирования. В эти учреждения входят фонды, аналитические центры, организованные преступные группировки, политические консультационные фирмы, подставные компании и российские госпредприятия. Деньги также передаются тайно через счета и ресурсы российского посольства.

Журналисты отмечают, что в одной азиатской стране российский посол передал миллионы долларов наличными кандидату в президенты. Американские агентства также обнаружили, что в последние годы Россия использовала фальшивые контракты и подставные компании в ряде европейских стран для передачи денег политическим партиям.

"Некоторые из тайных методов политического финансирования России особенно распространены в определенных частях мира, - говорится в документе - Россия использует государственные предприятия и крупные фирмы для скрытого перемещения средств в ряде регионов, включая Центральную Америку, Азию, Ближний Восток и Северную Африку, а также аналитические центры и фонды, особенно активные в Европе".

Читайте также: Война за ГОК Ferrexpo: как друзья Путина пытаются уничтожить украинскую экономику

В прошлом году один из российских бизнесменов пытался использовать пророссийские аналитические центры в Европе для поддержки ультраправых националистических партий.

Представители спецслужб предупреждают, что в ближайшие месяцы Россия может использовать свой набор инструментов скрытого влияния, включая тайное политическое финансирование, во многих регионах мира, чтобы попытаться подорвать санкции, введенные против России под руководством США, и сохранить свое влияние в этих регионах на фоне войны, продолжающейся в Украине".

Издание пишет, что обзор разведданных был заказан высшими должностными лицами администрации этим летом. Некоторые выводы были недавно рассекречены, чтобы их можно было широко распространить.

"Одна из целей кампании США по раскрытию подробностей о российском политическом вмешательстве и влиянии является укрепление демократической устойчивости во всем мире, что является основой внешней политики президента Байдена", - пишет The New York Times.

Читайте также: АМКУ разрешил подсанкционному депутату Госдумы Бабакову купить отели в Киеве

Представители администрации сосредоточены на том, чтобы страны, принявшие участие в прошлогоднем саммите за демократию, который Байден провел в Вашингтоне, смогли укрепить свои демократические системы. Администрация планирует вскоре созвать второй саммит.

В резюме госдепа представлены меры, которые США и страны-партнеры могут принять для смягчения последствий российских кампаний политического вмешательства, включая введение экономических санкций и запретов на поездки в отношении известных "финансовых пособников" и "субъектов влияния".

Как отмечает издание, департамент также рекомендовал странам координировать обмен разведданными, улучшить проверку иностранных инвестиций, усилить расследование иностранного финансирования политических партий и кампаний, а также обеспечить соблюдение и расширение правил регистрации иностранных агентов.

Департамент также рекомендовал правительствам выслать из страны сотрудников российской разведки, которые, как выяснилось, участвовали в соответствующих операциях по тайному финансированию.

В резюме Госдепартамент отметил, что призывает правительства защищаться от тайного политического финансирования "не только со стороны России, но и со стороны Китая и других стран, подражающих этому поведению".

Напомним, вчера CNN сообщили, что с 2014 года Россия потратила по меньшей мере $300 млн на подкуп политиков во всем мире.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb