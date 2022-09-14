English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Борьба за свободу слова
Война с Россией: хроника
Главная Новости США обнародовали данные разведки о глобальном подкупе Россией политических элит, чтобы спасти "демократическую устойчивость мира", - The New York Times

США обнародовали данные разведки о глобальном подкупе Россией политических элит, чтобы спасти "демократическую устойчивость мира", - The New York Times

14 сентября, 2022 среда
15:23
Новости

С 2014 года Россия тайно передала не менее $300 млн политическим партиям, чиновникам и политикам более чем в двух десятках стран и планирует передать еще сотни миллионов с целью повлиять на выборы

Об этом говорится в резюме Госдепартамента, подготовленном по результатам недавнего обзора американской разведки, пишет The New York Times.

Приводим текст статьи в переводе Агии Загребельской.

"Кремль и его доверенные лица перевели эти средства в попытке сформировать иностранное политическое лобби в пользу Москвы", - говорится в документе.

Россия, вероятно, передала еще больше средств, оставшихся незамеченными, указано в докладе.

Спецслужбы отмечают, что будут использовать официальные каналы связи с целевыми странами для обмена пока что секретной информацией о российской деятельности, направленной на их политическую среду.

Документ Госдепартамента был направлен в понедельник, 12 сентября, в виде телеграммы в посольства США во всем мире, чтобы обобщить тезисы для американских дипломатов в разговорах с иностранными официальными лицами.

Нед Прайс, спикер Госдепартамента, подтвердил на пресс-конференции во вторник, что выводы по России являются результатом работы американских разведывательных служб. Он добавил, что вмешательство России в выборы было "нападением на суверенитет", подобно войне России против Украины. "Чтобы бороться с этим, во многих отношениях мы должны привлечь к этому внимание", - сказал он.

В статье говорится, что сообщения Госдепартамента и обнародование некоторых данных разведки – это первые попытки администрации Байдена использовать разведывательные материалы, чтобы раскрыть масштабы российского вмешательства в мировые политические процессы и выборы, а также призвать другие страны помочь в борьбе с этим.

Американские разведывательные службы установили – Россия вмешивалась в президентские выборы 2016 года в пользу Трампа. Ее методы включали использование киберопераций для распространения дезинформации. Сотрудники американской разведки также установили, что Путин санкционировал кампанию, направленную на причинение вреда кандидатуре Байдена, когда он баллотировался в 2020 году.

В новом документе говорится, что глобальные операции осуществляются целым рядом российских ведомств и частных лиц, включая ФСБ и другие силовые структуры, а также деятелей бизнеса.

"Названы два человека - Евгений Пригожин и Александр Бабаков - близкие соратники Путина, участвовавшие в кампаниях влияния или вмешательства. В апреле Министерство юстиции обвинило Бабакова, который также является депутатом госдумы РФ, и двух других граждан России в сговоре с целью нарушения санкций США и мошенничестве при управлении "международной сетью иностранного влияния и дезинформации для продвижения интересов России", - пишет издание.

Читайте также: Арестованные в Киеве и Львове гостиницы входят в бизнес-империю экс-заместителя председателя Госдумы РФ Бабакова, - СМИ

Россияне платят наличными, криптовалютой, электронными денежными средствами и роскошными подарками, говорится в документе. Они переводят деньги через широкий круг учреждений, чтобы скрыть происхождение финансирования. В эти учреждения входят фонды, аналитические центры, организованные преступные группировки, политические консультационные фирмы, подставные компании и российские госпредприятия. Деньги также передаются тайно через счета и ресурсы российского посольства.

Журналисты отмечают, что в одной азиатской стране российский посол передал миллионы долларов наличными кандидату в президенты. Американские агентства также обнаружили, что в последние годы Россия использовала фальшивые контракты и подставные компании в ряде европейских стран для передачи денег политическим партиям.

"Некоторые из тайных методов политического финансирования России особенно распространены в определенных частях мира, - говорится в документе - Россия использует государственные предприятия и крупные фирмы для скрытого перемещения средств в ряде регионов, включая Центральную Америку, Азию, Ближний Восток и Северную Африку, а также аналитические центры и фонды, особенно активные в Европе".

Читайте также: Война за ГОК Ferrexpo: как друзья Путина пытаются уничтожить украинскую экономику

В прошлом году один из российских бизнесменов пытался использовать пророссийские аналитические центры в Европе для поддержки ультраправых националистических партий.

Представители спецслужб предупреждают, что в ближайшие месяцы Россия может использовать свой набор инструментов скрытого влияния, включая тайное политическое финансирование, во многих регионах мира, чтобы попытаться подорвать санкции, введенные против России под руководством США, и сохранить свое влияние в этих регионах на фоне войны, продолжающейся в Украине".

Издание пишет, что обзор разведданных был заказан высшими должностными лицами администрации этим летом. Некоторые выводы были недавно рассекречены, чтобы их можно было широко распространить.

"Одна из целей кампании США по раскрытию подробностей о российском политическом вмешательстве и влиянии является укрепление демократической устойчивости во всем мире, что является основой внешней политики президента Байдена", - пишет The New York Times.

Читайте также: АМКУ разрешил подсанкционному депутату Госдумы Бабакову купить отели в Киеве

Представители администрации сосредоточены на том, чтобы страны, принявшие участие в прошлогоднем саммите за демократию, который Байден провел в Вашингтоне, смогли укрепить свои демократические системы. Администрация планирует вскоре созвать второй саммит.

В резюме госдепа представлены меры, которые США и страны-партнеры могут принять для смягчения последствий российских кампаний политического вмешательства, включая введение экономических санкций и запретов на поездки в отношении известных "финансовых пособников" и "субъектов влияния".

Как отмечает издание, департамент также рекомендовал странам координировать обмен разведданными, улучшить проверку иностранных инвестиций, усилить расследование иностранного финансирования политических партий и кампаний, а также обеспечить соблюдение и расширение правил регистрации иностранных агентов.

Департамент также рекомендовал правительствам выслать из страны сотрудников российской разведки, которые, как выяснилось, участвовали в соответствующих операциях по тайному финансированию.

В резюме Госдепартамент отметил, что призывает правительства защищаться от тайного политического финансирования "не только со стороны России, но и со стороны Китая и других стран, подражающих этому поведению".

  • Напомним, вчера CNN сообщили, что с 2014 года Россия потратила по меньшей мере $300 млн на подкуп политиков во всем мире.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Читайте также:
14 сентября, 2022 среда
Путин уже готов признать и принять поражение РФ в войне с Украиной, - ISW
13 сентября, 2022 вторник
Папа Франциск приехал в Казахстан. Патриарх Кирилл, несмотря на договоренность, проигнорировал встречу
Геннадій Зюганов
13 сентября, 2022 вторник
Зюганов публично заявил, что в Украине не спецоперация, а война и нужна мобилизация. В КРПФ опровергли информацию
Киев
+15°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 39.84
    Покупка 39.84
    Продажа 40.69
  • EUR
    Покупка 39.68
    Продажа 40.81
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, среда
14 сентября
16:04
"Шахтер" победил "Селтик" в юношеской Лиге УЕФА
15:48
Генерал США Ходжес призвал мир подготовиться к "самоубийству" России
15:41
Трофейная техника: воины Железной бригады показали захваченные на Харьковщине танк и бронемашину оккупантов
15:38
В WBC рассказали, имеет ли Джошуа право сразиться с Фьюри
15:30
Вместе с ВСУ вернется жизнь: Зеленский в Изюме заверил, что временно оккупированный Крым снова будет украинским
15:25
Оккупанты вернулись в Кременную, сорвали украинские флаги и выключили интернет, - Гайдай
15:22
Эксклюзив
путлер шойгу
Путин хотел наступать 16 февраля, но тогда его почти убедили согласиться на мирный путь, - экс-глава СВР Маломуж
15:17
Алексей Данилов
Данилов объяснил, почему украинцев не предупредили о начале полномасштабного вторжения РФ
15:15
Эксклюзив
В Балаклее гауляйтер вносил фамилии местных в список "нацистов", - военнослужащая спецподразделения "Волки Да Винчи" Михайлова
15:04
На фото Дмитрий Кулеба
Главы МИД Ирландии и Литвы приедут в Одессу и обсудят с Кулебой экспорт зерна, – Independent
14:58
Довженко-Центр
Петиция в Кабмин об отмене реорганизации Довженко-Центра набрала нужное количество голосов
14:54
судья
Поддерживал оккупацию. Столичному судье объявили подозрение в оправдании агрессии РФ и подстрекательстве украинцев к коллаборантству
14:42
Экс-глава Укрэксимбанка Мецгер должен заплатить 3400 грн штрафа за нападение на журналистов, – приговор суда
14:41
Эксклюзив
В освобожденном Святогорске продолжаются оборонительные действия, город разбит, - нацгвардеец Марков
14:41
Лукашенко показал, как колет дрова, чтобы "не дать Европе замерзнуть"
14:36
Эксклюзив
Оборонный бюджет позволяет развивать ВМС Украины, – военный эксперт Рыженко
14:33
В Украине проведут самый длинный в мире благотворительный подкаст об IT
14:32
В Болгарии фермеры вышли на протест против украинского зерна, - СМИ
14:21
Эксклюзив
Трегубов
Наступление Украины на Востоке может возобновиться в ближайшее время, – офицер ВСУ Трегубов
14:19
Морально-психологическое состояние оккупантов падает, им остается сдаться, - Гуменюк о ситуации на Юге
14:01
Эксклюзив
Инна Совсун
В проекте бюджета-2023 на восстановление территорий заложено 7 млрд грн, а на дороги – 38 млрд, - нардепка Совсун
14:01
Песков
В Кремле назвали проект гарантий безопасности для Украины угрозой для России
13:57
В Германии для переселенцев закупили более 6 тыс. детских украинских книг
13:53
В Британии прошли подготовку около 5 тысяч бойцов ВСУ, - Генштаб
13:52
В Украине ликвидирован майор российской полиции, - офицер ВСУ Штефан
13:22
Зона роуминга ЕС. Украинцы смогут звонить по внутренним тарифам в Евросоюзе
13:22
Китай запустил в космос новый спутник
13:21
Виктор Орбан
Еврокомиссия планирует рекомендовать сократить финансирование Венгрии, – Bloomberg
13:20
Эксклюзив
Хаотическое отступление россиян с Харьковщины делает невозможным их наступление на Бахмут, - военный эксперт Киричевский
13:13
Синоптик Наталья Диденко предупредила о дождях и теплой погоде 15 сентября
13:01
ЕС включит коррупцию в санкционный механизм в отношении нарушителей прав человека
13:00
Люди, благодаря которым возникло независимое Украинское государство, должны получить достойные пенсии, - Вятрович
12:53
В РФ отменяют отправку оккупантов в Украину из-за их массовых отказа воевать, - разведка
12:50
Эксклюзив
При присутствии президента Зеленского в Изюме подняли флаг Украины, - генерал полиции Середа
12:47
Число зрителей сериала "Корона" выросло на 800% в Великобритании после смерти королевы Елизаветы II
12:45
Под видом волонтерки собирала данные о партизанском движении: СБУ сообщила о задержании российской "агентши 007" в Запорожье
12:32
Украина присоединится к зоне роуминга ЕС, – фон дер Ляен
12:28
Путин через несколько дней после вторжения РФ в Украину отказался подписать мирное соглашение, которое ему на стол положил Козак, - Reuters
12:23
Эксклюзив
Украина получит нормальный доступ к рынку ЕС, – инвестбанкир Фурса об инициативе Еврокомиссии
12:15
Более 50 взрывов в сутки: россияне накрыли огнем приграничья Черниговщины и Сумщины
Больше статей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV