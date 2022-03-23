США облегчат правила въезда украинских беженцев, - Reuters

Об этом сообщает Reuters.

По информации источника, в Америке ускорят обработку виз для родственников граждан США и владельцев Green-card, а также назначат больше работников иммиграционной службы для обработки заявок на получение статуса беженцев.

Отмечается, что особое внимание будет уделяться представителям ЛГБТ, активистам, журналистам и другим уязвимым группам населения.



Только семь украинских беженцев переехали в США с 1 по 16 марта. Пока неясно, какое количество новых беженцев готовы принять американцы.

22 марта Франция запустила план подготовки жилья для, по меньшей мере, 100 тыс. украинских беженцев.