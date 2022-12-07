Об этом 6 декабря сообщила помощница помощника Госсекретаря США в Бюро по международной безопасности и ядерному нераспространению Энн Ганзер, пишет " Голос Америки ".

"Приступы России приводят к отключению внешнего питания украинских атомных электростанций. Это очень важно. Это заставляет реакторы на станциях аварийно останавливаться.

Надежное внешнее электроснабжение необходимо для безопасной работы украинских атомных электростанций, любой электростанции в целом. Без внешнего электроснабжения, с помощью которого охлаждается ядерное топливо, это может привести к ядерной аварии. Это важно, и эти атаки нужно прекратить», – отметила представитель Госдепа.

Ганзер считает, что россияне намеренно целятся по энергетической инфраструктуре, являющейся крупнейшим объектом для атак РФ. США обеспокоены тем, что российские ракеты и дроны разрушают гражданскую электрическую инфраструктуру по всей стране, таким образом выводя из строя оборудование, обеспечивающее электроэнергией, теплом, водой и связью людей Украины. Представитель Госдепа США назвала действия РФ неприемлемыми, что является "позорным продолжением и без того жестокой, неоправданной войны России против Украины, особенно против украинского народа".

Она также подчеркнула, что США считают Запорожскую атомную электростанцию и производимую там энергетику на украинском.

"Мы поддерживаем усилия МАГАТЭ и генерального директора Гросси по защите этого завода. Мы очень озабочены бряцанием оружием, бряцанием ядерным оружием. Применение ядерного оружия было бы просто вне допустимого", - добавила она.

В ответ на вопросы журналистов о взрыве газопровода "Северный поток-2" Гензер отметила, что любая энергетическая инфраструктура может стать объектом потенциальной атаки, события в Украине свидетельствуют о том, что нужно защитить энергетическую инфраструктуру в других странах также.

5 декабря Россия массово обстреляла территорию Украины. Несколько ракет попали в объекты энергетической инфраструктуры в Киевской, Винницкой, Одесской областях.

Вместе с тем, украинская ПВО в понедельник сбила более 60 российских ракет.

Вечером 6 декабря российские кафиры обстреляли несколько объектов энергетической инфраструктуры на востоке Украины, где температура упала до -17С.

На Ровенскую атомную электростанцию прибыли представители Международного агентства по атомной энергии в рамках миссии по оказанию помощи Украине.

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