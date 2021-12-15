США обеспокоены развертыванием сил ЧВК Вагнера в Мали

Об этом идет речь на сайте Государственного департамента США.



"Мы обеспокоены возможным развертыванием поддерживаемых Россией сил ЧВК Вагнера в Мали. Силы Вагнера, известные своей дестабилизирующей деятельностью и нарушениями прав человека, не принесут мира Мали, а наоборот, дестабилизируют страну еще больше", - говорится в сообщении.



Переходное правительство Мали заявило о соглашении с ЧВК Вагнера на $10 млн ежемесячно. В Госдепе США отмечают, что эти средства следовало направить в поддержку Вооруженных сил Мали и государственных служб.



В заявлении отметили, что страны, в которых была развернута деятельность ЧВК Вагнера, стали беднее, слабее и менее безопасны. Это можно увидеть на опыте Ливии, ЦАР, Украины и Сирии.



"В этих местах силы Вагнера разжигали конфликт и усиливали опасность и нестабильность, приводя к гибели местных солдат и гражданских лиц и подрывая национальный суверенитет, одновременно истощая национальную казну и отвлекая основные ресурсы, которые могли быть использованы для развития возможностей собственных вооруженных сил", - говорится в сообщении.



Кроме того, США пожаловались, что переходное правительство Мали отказалось принять более 2 тыс. дополнительных военных и полицейских миротворцев миссии ООН.



"Богатство страны должно приносить пользу малийскому народу, а не быть заложенным безподотчетным иностранным силам, злоупотребляющим властью над местным населением и подрывающим контроль государств-хозяев над своей собственной территорией. Кроме того, приглашение группы Вагнера сорвет усилия международного сообщества по поддержке борьбы с терроризмом и может поставить под угрозу вклад более 20 000 международных миротворцев и военных, которые служат Мали бесплатно", - отметили в Госдепе.



США напомнили, что против ЧВК Вагнера и его соратников ввели санкции в связи с их деятельностью.

Напомним, в мае 2021 года в Мали произошел второй военный переворот за 9 месяцев: президент и премьер подали в отставку после ареста.

В сентябре 2021 года Франция пригрозила вывести войска из Мали в случае сотрудничества властей с российскими вагнеровцами.

В понедельник, 13 декабря, ЕС ввел санкции против группы частной военной компании (ЧВК) Вагнера. В санкционном списке - три компании и восемь человек, связанных с ЧВК.

14 декабря США приветствовали санкции ЕС против ЧВК Вагнера.