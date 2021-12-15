Львов Главная
ru ua
Львов Главная
Коронавирус
Война с Россией
Главная Мир США обеспокоены развертыванием сил ЧВК Вагнера в Мали

США обеспокоены развертыванием сил ЧВК Вагнера в Мали

15 декабря, 2021 среда
20:31
Мир Госдеп США

Государственный департамент Соединенных Штатов Америки опубликовал заявление, в котором выразил обеспокоенность по поводу развертывания поддерживаемых Россией сил частной военной компании (ЧВК) Вагнера в Мали

Об этом идет речь на сайте Государственного департамента США.

"Мы обеспокоены возможным развертыванием поддерживаемых Россией сил ЧВК Вагнера в Мали. Силы Вагнера, известные своей дестабилизирующей деятельностью и нарушениями прав человека, не принесут мира Мали, а наоборот, дестабилизируют страну еще больше", - говорится в сообщении.

Переходное правительство Мали заявило о соглашении с ЧВК Вагнера на $10 млн ежемесячно. В Госдепе США отмечают, что эти средства следовало направить в поддержку Вооруженных сил Мали и государственных служб.

В заявлении отметили, что страны, в которых была развернута деятельность ЧВК Вагнера, стали беднее, слабее и менее безопасны. Это можно увидеть на опыте Ливии, ЦАР, Украины и Сирии.

"В этих местах силы Вагнера разжигали конфликт и усиливали опасность и нестабильность, приводя к гибели местных солдат и гражданских лиц и подрывая национальный суверенитет, одновременно истощая национальную казну и отвлекая основные ресурсы, которые могли быть использованы для развития возможностей собственных вооруженных сил", - говорится в сообщении.

Кроме того, США пожаловались, что переходное правительство Мали отказалось принять более 2 тыс. дополнительных военных и полицейских миротворцев миссии ООН.

"Богатство страны должно приносить пользу малийскому народу, а не быть заложенным безподотчетным иностранным силам, злоупотребляющим властью над местным населением и подрывающим контроль государств-хозяев над своей собственной территорией. Кроме того, приглашение группы Вагнера сорвет усилия международного сообщества по поддержке борьбы с терроризмом и может поставить под угрозу вклад более 20 000 международных миротворцев и военных, которые служат Мали бесплатно", - отметили в Госдепе.

США напомнили, что против ЧВК Вагнера и его соратников ввели санкции в связи с их деятельностью.

  • Напомним, в мае 2021 года в Мали произошел второй военный переворот за 9 месяцев: президент и премьер подали в отставку после ареста.
  • В сентябре 2021 года Франция пригрозила вывести войска из Мали в случае сотрудничества властей с российскими вагнеровцами.
  • В понедельник, 13 декабря, ЕС ввел санкции против группы частной военной компании (ЧВК) Вагнера. В санкционном списке - три компании и восемь человек, связанных с ЧВК.
  • 14 декабря США приветствовали санкции ЕС против ЧВК Вагнера.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Новости
Мали
Госдеп США
Вагнергейт
Читайте также:
Північний потік-2
title.author Виталий Портников
13 декабря, 2021 понедельник
Виталий Портников: У "Северного потока-2" проблемы
Сергій Рябков
13 декабря, 2021 понедельник
Заместитель Лаврова пригрозил НАТО "военным ответом" в случае игнорирования требования РФ о гарантиях безопасности
Ентоні Джошуа
14 декабря, 2021 вторник
Легендарный боксер объяснил, почему Джошуа нужно отказаться от реванша с Усиком
Киев
+-1
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 27.03
    Покупка 27.03
    Продажа 27.3
  • EUR
    Покупка 30.38
    Продажа 30.81
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2021, среда
15 декабря
20:34
Дмитрий Кулеба
Кулеба: Украина, Германия и Франция совместными усилиями возвращают Россию за стол переговоров
20:07
россия дипломат
Сотрудников посольства России в Германии признали персонами нон грата
19:41
канал Рада
"Нас не финансирует ни власть, ни оппозиция": канал "Рада" опроверг причастность к проморолику, который распространили в соцсетях
19:25
Юлия Лапутина
Единый реестр ветеранов может заработать в Украине до конца 2021 года, – министр Лапутина
19:12
Помощник Блинкена заявила о поддержке территориальной целостности Украины во время визита в Москву
19:06
Кабмин выделил 210 млн грн на рентген-аппараты для медучреждений
18:52
В Украине заработал Центр развития мира
18:44
ЕС при ООН требует немедленно освободить незаконно заключенных крымских татар
18:26
В Украине до 2026 года планируют создать береговые ракетные войска
18:21
Эксклюзив
В Раде не найдется необходимое количество голосов в поддержку законопроекта о столице, - экс-нардеп Заружко
18:11
В игре S.T.A.L.K.E.R. 2 появится своя метавселенная с блокчейном и NFT
18:11
Зеленский Макрон
Обсудили евроинтеграцию, агрессию РФ и оборонную сферу: Зеленский встретился с Макроном и новым канцлером Германии Шольцем
18:04
сепар ООС
Оккупанты обстреляли из запрещенных минометов Первомайское, Луганское и Пески
17:50
PR
телевизор
Компания Xiaomi представила новые телевизоры с повышенным качеством картинки
17:46
вакцина
Вакцины от коронавируса могут быть неэффективны против штамма "Омикрон", если не ввести третью дозу, - исследование
17:42
Подвергал пыткам украинских военных и снимал "допросы" на видео: помощника диверсанта Безлера приговорили к 11 годам заключения
17:33
Эксклюзив
Андрей Рудык
Расследование относительно полетов Зеленского на вертолетах ГСЧС и предоставление охраны СБУ семье Гогилашвили - это одно и то же, - политолог
17:32
Кабмин одобрил программу развития народных промыслов на 2022-2025 годы
17:23
Зеленский и премьер Словении Янша подписали декларацию о поддержке украинской европерспективы
17:05
Ремонт Южного моста в Киеве: полиция разоблачила коммунальщиков на хищении бюджетных средств
17:04
В России полицейским разрешили вскрывать автомобили и проникать в квартиры
16:54
гривна
Поступающим с оккупированных территорий будут платить около 6 тыс. грн стипендии на подготовительных курсах
16:45
Польша
Польша изменила правила въезда для украинцев
16:37
Укрзализныця начала продажу билетов через мессенджеры Facebook и Apple
16:22
Заменят военкоматы: Кабмин регламентировал работу новых служб
16:05
В Черновцах полицейские задержали водителя со смертельной дозой алкоголя в крови
16:04
Эксклюзив
нормандская четверка
Встречи в Нормандском формате без цели усиливают позицию РФ, - аналитик Горбач
16:00
Зеленский попросил президента Азербайджана о помощи в освобождении украинских пленников Кремля
15:59
Льюис Гамильтон
Семикратный чемпион "Формулы-1" Льюис Гамильтон получил титул рыцаря-бакалавра
15:45
Сговор на почти полмиллиарда при закупке программного обеспечения: АМКУ оштрафовал семь компаний на более чем 105 млн грн
15:33
Оккупанты обстреляли Травневое и повредили два жилых дома
15:17
Телескоп ESO сделал самый подробный снимок черной дыры в центре Млечного пути: обнаружена новая звезда
15:09
"Метинвест" и SMS group подписали меморандум о декарбонизации производства
15:05
Эксклюзив
Два пути для Зеленского – стать Голобородьком или превратиться в Януковича
15:05
В НБА побили исторический рекорд по числу точных трехочковых
15:02
Йенс Столтенберг
Россия не имеет права диктовать Украине и Грузии выбор относительно вступления в альянс, - генсек НАТО
14:46
Еврокомиссия предлагает странам ЕС не продлевать долгосрочные контракты на импорт газа после 2049 года
14:32
Зеленский обсудил ситуацию на границе Украины с президентом Европейского совета
14:30
Кабмин согласовал назначение Богдана Синегубова главой Харьковской ОГА
14:19
"Кто с оружием пересечет границу Украины, будет уничтожен как бешеный пес": Цымбалюк сказал, из-за чего РФ упрекает его в экстремизме
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу adv@espreso.tv. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV