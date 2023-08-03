Об этом информирует Reuters .

Китайское министерство государственной безопасности призвало своих граждан активно участвовать в контршпионской деятельности, в том числе создавать каналы для сообщений о подозрительной деятельности, награждая их за это. Министерство заявило, что должна быть разработана система, которая позволит обычным людям стать частью внутренней разведки.

Это произошло после того, как Китай усилил свой антишпионский закон, вступивший в силу в июле и запрещающий передавать информацию, касающуюся национальной безопасности. Это вызвало обеспокоенность США, предупредивших, что иностранные компании в Китае могут стать объектом наказания за обычную бизнес-деятельность.

"У нас есть беспокойство по этому поводу, безусловно, поощрение граждан шпионить друг за другом вызывает большую обеспокоенность. Мы по-прежнему внимательно следим за выполнением нового китайского закона о борьбе со шпионажем, значительно расширяющего сферу деятельности, считающейся шпионажем", - заявил представитель Государственного департамента Мэтт Миллер.

За последние годы Китай арестовал и задержал десятки своих и иностранных граждан по подозрению в шпионаже. Западные страны, прежде всего США, обвиняют Китай в шпионаже и кибератаках. Пекин отвергает эти обвинения.