Об этом сообщила госпожа США в Украине Бриджит Бринк в твиттере .

Она заявила, что с нетерпением ожидает сотрудничества с украинским премьер-министром Денисом Шмыгалем, чтобы помочь Украине защититься от РФ, поддержать ее устойчивость и восстановление от полномасштабной войны.

"Имея прямую бюджетную поддержку в размере $7,5 млрд, мы обеспечим, чтобы Украина и дальше была сильной", - подчеркнула Бриджит Бринк.

2 июня новоназначенная госпожа посол США в Украине Бриджит Бринк заявила , что имеет целью помочь украинцам на фоне полномасштабного вторжения РФ, полностью возобновить работу американского посольства в стране и привлечь РФ к ответственности за совершенные военные преступления.

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