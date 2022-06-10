США обеспечат устойчивость Украины прямой бюджетной поддержкой в $7,5 млрд, – посол Бринк
США предоставит Украине $7,5 млрд прямой бюджетной поддержки для защиты и восстановления из-за полномасштабного вторжения РФ
Об этом сообщила госпожа США в Украине Бриджит Бринк в твиттере .
Она заявила, что с нетерпением ожидает сотрудничества с украинским премьер-министром Денисом Шмыгалем, чтобы помочь Украине защититься от РФ, поддержать ее устойчивость и восстановление от полномасштабной войны.
"Имея прямую бюджетную поддержку в размере $7,5 млрд, мы обеспечим, чтобы Украина и дальше была сильной", - подчеркнула Бриджит Бринк.
- 2 июня новоназначенная госпожа посол США в Украине Бриджит Бринк заявила , что имеет целью помочь украинцам на фоне полномасштабного вторжения РФ, полностью возобновить работу американского посольства в стране и привлечь РФ к ответственности за совершенные военные преступления.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
34.07
Покупка 34.07Продажа 34.94
-
EUR
Покупка 35.9Продажа 37.19
- Актуальное
- Важное